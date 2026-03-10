Ван И: Китай ще бъде стълб на стабилност в турбулентния свят

Членът на Политбюро на ЦК на КПК и министър на външните работи Ван И отговаря на въпроси на пресата

На 8 март 2026 г. в Медийния център се проведе пресконференция в рамките на Четвъртата сесия на 14-ото Национално народно събрание, по време на която членът на Политбюро на ЦК на КПК и министър на външните работи Ван И отговори на въпроси на китайски и чуждестранни медии относно външната политика на Китай и международните му отношения.

Ван И: Приятели от медиите, добро утро. Много се радвам да се срещна отново с вас. Днес е Международният ден на жената. Нека започна, като поднеса топли поздрави на всички жени по този специален повод. Искам да се възползвам от тази възможност, за да изкажа искрена благодарност на приятелите от медиите и хората от различни обществени сектори за интереса и подкрепата ви към китайската дипломация. В днешния свят промените, невиждани от един век, се разгръщат с все по-бързи темпове, преобразуванията и сътресенията се преплитат, а войните и конфликтите непрекъснато избухват. В днешен Китай ние напредваме с пълна сила в изграждането на велика държава, националното ни възраждане е неспирно, а международното влияние на страната ни нараства стабилно. Под силното ръководство на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (КПК) с другаря Си Цзинпин начело, съсредоточени върху централните задачи на Партията и страната и ръководени от Мисълта на Си Цзинпин за дипломацията, китайската дипломация твърдо защитава националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие; твърдо отстоява международното върховенство на закона, справедливостта и правосъдието; твърдо се противопоставя на всички едностранни действия, политиката на силата и тормоза; твърдо спазва и изпълнява международните си задължения и твърдо застава на правилната страна на историята. Като най-важна световна сила за мир, стабилност и справедливост, ние имаме пълна увереност в бъдещето на човечеството. Готови сме да работим с всички съмишленически страни за постигане на благородната цел за изграждане на общност с обща съдба за човечеството и да пишем нови страници на мира, развитието и взаимноизгодното сътрудничество за нашето време. С това съм готов да отговарям на въпроси.

Централна китайска телевизия: 2025 г. беше изключителна година за китайската дипломация. Можете ли да ни разкажете какво беше постигнато в дипломацията на ниво държавни ръководители през изминалата година? Какви акценти можем да очакваме тази година?

Ван И: Дипломацията на ниво държавни ръководители е котвата на китайската дипломация. Навигирайки в международния пейзаж през изминалата година, президентът Си Цзинпин прокара курс през неспокойни води с обширна дипломатическа дейност на ниво държавни ръководители, която бе отразена в редица исторически моменти.

Президентът Си Цзинпин проведе важни срещи и осъществи стратегическа комуникация с лидери от целия свят през изминалата година, въвеждайки нови практики на диалог и координация между големите държави; посети Югоизточна Азия, Русия, Централна Азия и Република Корея, изграждайки нов импулс на добросъседство и приятелство; беше домакин на Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тяндзин и на Форума Китай-СЕЛАК, събирайки нов тласък за голямото единство на Глобалния юг; участва в поредица от чествания на 80-годишнината от победата в Китайската народна война на съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война, отправяйки нов, мощен призив за защита на мира и справедливостта.

Чрез дипломацията на ниво държавни ръководители през изминалата година международната общност е разбрала Китай по-добре, сближила се е с него и е изпитала по-голямо доверие и по-високи очаквания към него. Все повече страни разбират, че под ръководството на президента Си Цзинпин китайската дипломация осигурява най-необходимата стабилност и сигурност на свят в смут и служи като незаменима опора сред глобалните сътресения. По-специално, поредицата от важни инициативи и предложения, изложени от президента Си Цзинпин, демонстрират изключителна стратегическа проницателност и широка глобална визия. Те посочват правилния път напред в условията на промените в света, невиждани от един век.

През 2026 г. президентът Си Цзинпин ще приема гости от целия свят, ще бъде домакин на важни дипломатически събития като Срещата на лидерите на икономиките от АТЕС и Втората среща на върха Китай-арабски държави, и ще осъществи няколко важни посещения в чужбина. Тези дипломатически ангажименти неминуемо ще допринесат за по-нататъшното развитие на отношенията на Китай със света в положителна посока, ще открият ново пространство за изграждане на общност с обща съдба за човечеството и ще позволят на китайската нация да даде нов, по-голям принос към световния мир и развитие.

Информационна агенция "Спутник": Предвид сложната международна обстановка, как Китай и Русия, две велики страни, ще противодействат на опитите за преосмисляне на международното право и глобалните търговски правила?

Ван И: Тази година се навършват 30 години от китайско-руското стратегическо партньорство на координация и 25 години от Китайско-руския договор за добросъседство и приятелско сътрудничество. В нестабилен и турбулентен свят китайско-руските отношения устояха непоколебимо на всички изпитания.

Защо успяха да достигнат това ниво? Смятам, че основната причина е, че китайско-руското стратегическо партньорство на координация от самото начало се е основавало на равенство, уважение и взаимна изгода. То въплъщава същността на нов тип международни отношения. То представлява посоката на нов тип отношения между големите държави.

Китай и Русия са стратегически независими. Ние винаги уважаваме основните интереси на другия, не налагаме волята или програмата на едната страна на другата и се придържаме към принципа на неприсъединяване, неконфронтация и ненасочване срещу трета страна.

Китай и Русия споделят висока степен на политическо взаимно доверие. Работата рамо до рамо е в сърцето на тези отношения. А силната стратегическа устойчивост им позволява да устоят на всяко външно подстрекателство или натиск.

Китай и Русия действат в тясна координация. По важни международни и регионални въпроси Китай и Русия споделят най-широкия стратегически консенсус и най-тясна стратегическа координация, включително по защита на международните правила и ред, за което попитахте.

След 80 години ветрове и дъждове следвоенният международен ред е отново изправен пред решаващ кръстопът. Миналата година държавните ръководители на Китай и Русия участваха в чествания на победата в Антифашистката война в страните на другия, а двете страни издадоха три важни съвместни изявления за задълбочаване на всестранната стратегическа координация, укрепване на глобалната стратегическа стабилност и отстояване на авторитета на международното право. Това изпрати ясно послание до света за решителното отстояване на правилния поглед върху историята на Втората световна война, защитата на плодовете от победата в нея и противопоставянето на едностранните актове на тормоз. Преди осемдесет години Китай и Русия заедно допринесоха за изграждането на следвоенния ред. Днес, 80 години по-късно, Китай и Русия заедно ще добавят тласък към настъпването на многополюсния свят.

Phoenix TV: САЩ и Израел отново предприеха военни удари срещу Иран. Конфликтът се разпространява в целия близкоизточен регион. Какво решение предлага Китай по иранския въпрос?

Ван И: Това е въпрос, за който всеки е загрижен. Той е и фокусната точка в настоящата международна обстановка. Позицията на Китай по този въпрос е обективна и безпристрастна. Ние изразихме принципната си позиция при многобройни поводи, която може да се обобщи в едно ключово послание, а именно: да се постигне прекратяване на огъня и да се сложи край на враждебните действия. Древната китайска мъдрост предупреждава, че оръжията са зловещи инструменти и не трябва да се използват без разбор. Виждайки Близкия изток обхванат от пламъци, искам да кажа, че това е война, която не е трябвало да се случи, война, която не е в полза на никого. Историята на Близкия изток отново и отново казва на света, че силата не предлага решение и въоръжените конфликти само увеличават омразата и пораждат нови кризи. Китай отново призовава за незабавно прекратяване на военните операции, за да се избегне спиращата ескалация на ситуацията и да се предотврати разпространението и разширяването на конфликта.

Китай е на мнение, че за намирането на правилното и подходящото решение на въпросите, свързани с Иран и Близкия изток, трябва да се спазват следните основни принципи:

Първо, уважение на националния суверенитет. Суверенитетът е крайъгълен камък на настоящия международен ред. Смятаме, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран и всички страни в района на Персийския залив трябва да бъдат зачитани и не могат да бъдат нарушавани.

Второ, отхвърляне на злоупотребата със сила. Правото не произтича от силата. Законът на джунглата не трябва да се завърне и да управлява света. Произволното използване на сила не доказва силата на никого. Цивилните са невинни и не трябва да стават жертви.

Трето, ненамеса във вътрешните работи. Народите на Близкия изток са истинските господари на този регион. Близкоизточните въпроси трябва да се решават самостоятелно от регионалните страни. Заговорите за "цветни революции" или стремежът към смяна на режима не намират народна подкрепа.

Четвърто, насърчаване на политическото уреждане на горещи точки. Китай винаги вярва, че мирът е най-ценното нещо. Всички страни трябва да се върнат на масата за преговори възможно най-бързо, да разрешават различията чрез равностоен диалог и да полагат усилия за осъществяване на обща сигурност.

Пето, великите сили трябва да играят конструктивна роля и да използват силата си в полза на доброто. Друга древна китайска поговорка гласи: когато хуманността и справедливостта не се практикуват, позицията на силата се измества. Великите сили трябва да действат в духа на справедливостта и праведността и да допринасят с повече положителна енергия за мира и развитието на Близкия изток.

Като искрен приятел и стратегически партньор, Китай е готов да работи с близкоизточните страни за прилагане на Глобалната инициатива за сигурност и за възстановяване на реда в Близкия изток, на спокойствието на хората и на мира в света.

Channel News Asia: Китай предложи Глобалната инициатива за управление миналата година наред с участието си в механизми като Шанхайската организация за сътрудничество и БРИКС. Някои наблюдатели интерпретират това като сигнал, че Китай желае да играе по-голяма роля в глобалното управление, и го разглеждат като пряк отговор на ръководените от Запада политики и рамки. Как бихте отговорили на тази интерпретация?

Ван И: В днешния свят предизвикателствата от глобален характер непрекъснато нарастват, дефицитът в управлението става все по-изразен, а многостранността е подложена на сериозен шок.

Глобалната инициатива за управление (ГИУ), предложена от президента Си Цзинпин, не би могла да бъде по-навременна и бързо намери отклик в над 150 страни и международни организации. Генералният секретар на ООН коментира на място, че основните концепции на ГИУ са в тясно съответствие с ценностите, отстоявани от ООН. След това Китай инициира Групата на приятелите на глобалното управление, която бе последователно учредена в централата на ООН в Ню Йорк и в нейното представителство в Женева. Много страни, особено от Глобалния юг, се присъединиха към групата с голям ентусиазъм.

Защо ГИУ успява да привлече толкова широк отклик? Смятам, че ключът се крие в петте основни принципа, застъпвани от ГИУ, а именно: суверенно равенство, международно върховенство на закона, многостранност, ориентиран към хората подход и реални действия. Те отговарят на общите очаквания на международната общност и отразяват споделените стремежи на хората от всички страни.

Най-изричното послание на ГИУ е, че водещото положение на ООН трябва да се отстоява, а не да се оспорва; централната роля на ООН трябва да се укрепва, а не да се отслабва. ООН не е съвършена, но без ООН светът би бил само по-лош. Създаването на паралелни структури извън ООН или, което е още по-лошо, събирането на различни изключващи блокове и кръгове е непопулярно и неустойчиво.

Най-недвусмисленото изискване на ГИУ е ООН да крачи в крак с времето, да усъвършенства системата си за управление чрез реформи и да се адаптира към развиващата се международна обстановка и променящата се динамика в глобалния баланс на силите през 21-ви век. По-специално, тя трябва да засили гласа и представителството на страните от Глобалния юг и по-добре да отразява законните искания на развиващите се страни. Целта е изграждането на по-справедлива и равнопоставена система на глобалното управление.

Китай е основател на ООН и непоколебим защитник на нейната кауза. Като най-голяма развиваща се страна, Китай е по-наясно с горещите очаквания на страните от Глобалния юг. Както Шанхайската организация за сътрудничество, така и БРИКС, в изграждането на които Китай участва, приемат спазването на Устава на ООН като основно ръководно начало и двете изследват и натрупват полезен опит за реформиране и усъвършенстване на глобалното управление. Китай призовава повече страни да участват в ГИУ и да я подкрепят, и заедно да работят за съживяване на ООН, защитата й и укрепването й.

CNN: След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом американско-китайските отношения бяха бурни, така че планираното му посещение в Пекин по-късно този месец е силно очаквано. Предвид това, как продължаващите американско-израелски удари срещу Иран ще се отразят на това посещение? И какво иска Китай от тази визита и какви са очакванията ви за двустранните отношения след посещението?

Ван И: Отношенията между Китай и Съединените американски щати са от далечен обхват и имат глобален характер. Обръщането на гръб един на друг би довело само до взаимни погрешни схващания и погрешни изчисления. Плъзгането към конфликт или конфронтация може да донесе бедствие на света. Китай и САЩ са двете велики страни. Нито едната страна може да преустрои другата, но ние можем да изберем как искаме да се ангажираме, тоест да се придържаме към духа на взаимното уважение, да спазваме дъното на мирното съвместно съществуване и да се стремим към перспективата за взаимноизгодно сътрудничество. Това е в интерес на китайския и американския народ и то е и очакването на международната общност.

Радостно е да се види, че президентите на двете страни дадоха личен пример. Поддържайки добри взаимодействия на най-висше ниво, те осигуриха важна стратегическа гаранция за подобряването и напредъка на китайско-американските отношения и върнаха отношенията в равновесие след всички перипетии. Тази година е "голяма година" за китайско-американските отношения. Програмата за обмен на високо ниво вече е на масата. Това, което двете страни трябва да направят сега, е да се подготвят задълбочено, да създадат подходяща среда, да управляват рисковете, които действително съществуват, и да премахнат ненужните смущения. Китай винаги е ангажиран и отворен. От решаващо значение е американската страна да работи в същата посока. Вярвам, че когато двете страни се отнасят помежду си с искреност и добра воля, ще можем да удължим списъка на сътрудничеството и да съкратим списъка на проблемите; ще можем, под стратегическото ръководство на двамата президенти, да постигнем резултати, удовлетворителни и за двата народа, да постигнем консенсус, приветстван от целия свят, и да направим 2026 г. забележителна година на здравото, стабилното и устойчиво развитие на китайско-американските отношения.

Агенция EFE: Завръщането на Тръмп принуди Европа да преосмисли нежеланието си към Китай, и в последните месеци няколко европейски лидери посетиха Пекин. Вижда ли Китай това като знак за по-голяма стратегическа автономия в Европа?

Ван И: От миналата година насам отношенията между Китай и европейските страни отново набират сила. Двустранната търговия надхвърли 1 трилион щатски долара, над два милиона европейски туристи пътуваха тук при безвизов режим, и освен това редица европейски лидери нанесоха посещения в Китай. Взаимодействията са по-активни. Постигнато е множество нови споразумения за сътрудничество. Фактите показват, че китайско-европейските отношения черпят стабилност от споделените интереси и сигурност от взаимноизгодните партньорства.

Китай има ясна позиция относно развитието на отношенията с Европа. Ние последователно вярваме, че Европа естествено трябва да бъде полюс в многополюсния свят, че Европа е важна сила, подпираща стабилността на международния ред, и че Европа е ключов партньор на Китай в нашата модернизация. За да останат китайско-европейските отношения стабилни и здрави, от решаващо значение е Европа да има правилно възприятие за Китай. Ставаме свидетели на нарастващ консенсус сред мъдрите умове в Европа, че Китай не е конкурент, а глобален партньор. Това важи особено за младите хора. Те гледат на Китай по-обективно и положително.

В търговските и икономическите отношения Китай и Европа се допълват взаимно. Динамичен баланс е напълно постижим на фона на нарастващите връзки. Както свидетелства практиката на китайско-европейското сътрудничество, взаимозависимостта не е риск; преплетените интереси не са заплахи; откритостта и сътрудничеството няма да отслабят икономическата сигурност; но изграждането на стени и бариери ще доведе само до самоизолация. Радваме се да виждаме европейски приятели да излизат от "малкото таванско помещение" на протекционизма и да влизат във "фитнес клуба" на китайския пазар, за да изграждат силата и конкурентоспособността си.

CGTN: Палестинско-израелският конфликт се проточва, а примирието в Газа е крехко. САЩ създадоха Съвет за мир за справяне с въпроса за Газа и следвоенните договорености. Как Китай ще насърчи истинското разрешаване на палестинския въпрос?

Ван И: Ситуацията в Газа поставя на изпитание самата основа на международното правосъдие. Международните усилия, довели до примирието, са добре дошли, но предстои упорита работа за консолидиране на примирието, за напредък в реконструкцията и за намирането на цялостно и трайно решение на палестинския въпрос.

Съществува само едно справедливо и широко признато решение на палестинския въпрос, а именно решението за две държави. Всякакви други договорености или нови механизми трябва да укрепват, а не да подкопават решението за две държави. Международната общност не трябва да позволява палестинският въпрос да бъде отново маргинализиран. ООН носи по-голяма отговорност да играе водеща роля в задвижването на процеса.

Смутът и войната не е необходимо да са съдбата на палестинския народ. Като хора навсякъде другаде, те имат законното право да бъдат свободни от война и да се радват на мир и развитие. Като отговорна велика сила, Китай ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Палестина за постигане на законни национални права и ще улеснява международните усилия за възстановяване на справедливостта към палестинския народ.

NBC: Ще приеме ли Китай формата "Г-2" като рамка за Китай и САЩ да се справят с глобалните предизвикателства? Ако не, каква алтернативна рамка бихте предложили, която ще предотврати конфронтацията със САЩ и ще увери света, че издигането на Китай не е насочено към ниспровергаване на настоящата международна система?

Ван И: Няма съмнение, че Китай и Съединените американски щати оказват значително влияние върху света, но не трябва да забравяме, че на нашата планета има повече от 190 страни. Световната история винаги е писана заедно от много страни, а бъдещето на човечеството ще се кове чрез колективните усилия на всички народи. Многообразието е присъщата природа на човешкото общество, а многополюсността е онова, на каквото трябва да прилича международният пейзаж.

В историята всяко съперничество между велики сили и конфронтация на блокове неизменно е нанасяло бедствия и болки на човечеството. Ето защо Китай никога няма да тръгне по изтъркания път на стремеж към хегемония с нарастването на силата си, нито пък споделяме логиката, че светът може да се управлява от великите сили. Китай е вписал в конституцията си, че следва независима външна политика и е ангажиран да следва пътя на мирното развитие. Китайските лидери многократно са заявявали пред света, че независимо от това как ще се развива международната обстановка и колко силен ще стане Китай, той никога няма да търси хегемония или разширение.

Що се отнася до това как трябва да се развива международният пейзаж, предложението на Китай е да се изгради равен и наредовен многополюсен свят. "Равен" означава, че всяка нация, независимо от размера или силата, е равноправен член на международната общност и може да намери своето място и да играе ролята си в многополюсния свят. "Наредовен" означава, че всички страни трябва да отстояват широко признатите международни правила, а именно целите и принципите на Устава на ООН и основните норми на международните отношения.

Изграждането на равен и наредовен многополюсен свят трябва да бъде обща отговорност на всички страни. С повече ресурси и възможности, великите сили трябва да бъдат по-великодушни, да поемат повече отговорности и да дават пример за спазване на правилата, изпълняване на ангажиментите и отстояване на международното право. Китай ще продължи да играе конструктивна роля в променящия се свят и ще работи с всички страни към многополюсно бъдеще.

"Жънминь жибао": Изправен пред реакция срещу глобализацията, как Китай ще се противопостави на протекционизма, по-добре ще споделя възможностите с целия свят и ще ръководи устойчивия и стабилен растеж на световната икономика?

Ван И: Световната икономика е изправена пред насрещни ветрове, а глобализацията търпи реакция. Определена страна издига тарифни бариери и тласка към икономическо и технологично разединяване. Това не се различава от използването на запалки за гасене на пожар, при което сам ще се изгориш. Президентът Си Цзинпин напомни на всички, че е невъзможно да се пренасочи огромният океан на световната икономика обратно в изолирани езера, тъй като това противоречи на прилива на историята. Преследването на протекционизма прилича на затваряне в тъмна стая: може да предпазва от вятър и дъжд, но също така изключва светлината и въздуха.

Проблемите пред икономическата глобализация могат да бъдат решени само чрез по-устойчиво развитие и по-справедливо и ефективно управление. За тази цел президентът Си Цзинпин призова за насърчаване на икономическа глобализация, която е универсално благоприятна и приобщаваща. Целта е да се направи питата на икономическата глобализация по-голяма и, по-важното, да се раздели по-справедливо. Принципът е да не се изостави никоя страна и да се спре разширяването на пропастта в богатството. Пътят е да се насърчат страните да черпят от силните страни на другите и да споделят възможностите чрез икономическа откритост, и да преследват общото развитие и да си позволяват успеха един на друг с конвергенция на интересите.

Китай не само говори, но и действа. През последните пет години икономиката му е нараствала с среден годишен темп от 5,4 процента, осигурявайки около 30 процента от глобалния растеж, повече от приноса на западните страни от Г-7 взети заедно. Китай е най-големият потенциален потребителски пазар и най-голямата нововъзникваща икономика в света. Подкрепен от по-добри условия за положителна дългосрочна перспектива и по-силна тенденция на устойчив растеж, Китай ще остане най-стабилният двигател на световната икономика.

Величието на една страна се крие в служенето на общото благо. Китай ще разширява откритостта с високи стандарти не само като "световна фабрика", но и като "световен пазар". Китай е твърдо ангажиран в подкрепа на либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите, поддържането на стабилни и гладки глобални промишлени и доставни вериги, отстояването на многостранната търговска система, съсредоточена около СТО, и защитата на справедливия и открит икономически и търговски ред. Светът може да разчита на Китай да даде нови приноси към силния и устойчив глобален растеж.

Агенция "China Review News": Властите на Лай Чинг-те твърдят, че Тайван е "суверенна, независима страна" и че тайванският въпрос не е вътрешна работа на Китай. Тайванският въпрос и ситуацията в Тайванския проток станаха все по-разпалени. Какво мислите за това?

Ван И: Тайван е неразделна част от Китай от древни времена. Той никога не е бил, не е и никога няма да бъде държава. Завръщането му в Китай е победен резултат от Китайската народна война на съпротива срещу японската агресия и Втората световна война. Неговият статут е окончателно определен от поредица международни правни инструменти, включително Кайрската декларация, Потсдамската прокламация, Акта за капитулация на Япония и Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН. Всеки опит за създаване на "два Китая" или "един Китай, един Тайван" е обречен на провал.

Упоритото преследване на сепаратистката програма от властите на ДПП е основната причина, подкопаваща мира и стабилността в Тайванския проток. Отново и отново е доказано, че колкото повече международната общност се противопоставя на "независимостта на Тайван" и отстоява принципа "един Китай", толкова по-сигурни ще бъдат мирът и стабилността в Тайванския проток.

Тайванският въпрос е вътрешна работа на Китай. Той е в центъра на основните интереси на Китай, червена линия, която не трябва да се прекрачва или стъпква. Тайван бе върнат от Китай преди над 80 години и ние никога няма да позволим на нито един индивид или сила отново да го отдели от Китай. Принципът "един Китай" има пълна подкрепа в международната общност. Все повече страни застават на страната на Китай, не само потвърждавайки ангажимента си към принципа "един Китай" и признавайки Тайван за част от Китай, но и заемайки ясна позиция срещу всички дейности за "независимост на Тайван" и подкрепяйки каузата за обединението на Китай. Това е неоспоримо доказателство, че противопоставянето на "независимостта на Тайван" и насърчаването на обединението на Китай е тенденция на времето и отговаря на очакванията на международната общност.

Разрешаването на тайванския въпрос и осъществяването на пълното обединение на нашата родина е исторически процес, който не може да бъде спрян. Тези, които го подкрепят, са на правилната страна на историята; тези, които му се противопоставят, ще загинат.

"Глобъл таймс": Светът е въвлечен в все повече конфликти и засилваща се конкуренция и конфронтация. Защо Китай реши да преследва външнополитическата цел за изграждане на общност с обща съдба за човечеството?

Ван И: Прав сте, казвайки, че човечеството се намира в ера, изпълнена с предизвикателства. В цялата история дори в най-тъмните времена винаги е имало такива, които никога не са спирали да преследват идеали и светлина. Президентът Си Цзинпин е такъв пионер. С далновидността и съчувствието на лидер начело на велика страна, президентът Си Цзинпин отговори на великия въпрос накъде се насочва човечеството, като предложи изграждането на общност с обща съдба за човечеството. Посланието му е ясно: враговете на човечеството не са самите хора, те са войната, бедността, гладът и несправедливостта. Не може да ги победиш, като се бориш сам или се грижиш само за себе си. Вместо това светът трябва да се обедини и да изгради общо бъдеще. Сам, човек е безпомощен; обединени, можем да притежаваме голяма сила. Истинността и ценността на тази визия прониква в съзнанието на хората по целия свят. Тя е като маяк, осветяващ пътя напред за човечеството.

Тази визия обхваща как Китай вижда ролята си в света и в историята като велика сила. Китайците винаги са имали благородната традиция на действие за общото благо и стремеж към хармония за всички. Нашето велико обновление като нация и издигането ни като страна с 1,4 милиарда души няма да следват изтъркания път, по който великите сили се бореха за надмощие и територии. Напротив, ще поемем по пътя на мирното развитие и насърчаваме другите страни да поемат по същия път. Заедно можем да изградим открит, приобщаващ, чист и красив свят, който се радва на траен мир, всеобща сигурност и споделен просперитет.

Нас ни окуражава нарастващата подкрепа за тази визия. Повече от 100 страни и международни организации са я приели, а близо 80 процента от хората по целия свят са в нейна полза. Над 40 страни и регионални организации са се присъединили към нас за осъществяването на тази визия. Това потвърждава поговорката, че "правото дава сила". Праведна кауза сигурно ще събере мощна подкрепа на световните страни и ще обедини силата на народите.

Бъдещето на човечеството е светло, но то няма да дойде от само себе си. Изграждането на общност с обща съдба за човечеството е едновременно красива визия и исторически процес. То изисква обединените усилия на много поколения. Китай ще продължи напред с убеденост и конкретни стъпки, и ще работи с всички и с всеки, за да го превърне в реалност.

Пресконференцията продължи 80 минути. Текстът е подготвен от посолството на Китайската народна република в България.