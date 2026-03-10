ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Позиция на министъра на правосъдието

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Русия: 15-17% от Донецка област са под контрола на Украйна

Лидерът на ДНР Денис Пушилин. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Назначеният от Русия ръководител на част на украинската Донецка област - Денис Пушилин, каза на руския президент Владимир Путин, че Украйна контролира приблизително между 15% и 17% от региона, предаде Ройтерс. Пушилин е информирал Путин за това по време на среща, излъчена по обществената телевизия днес.

Русия има претенции, че цялата Донецка област е част от Русия, заявявайки, че регионът е под нейния т.нар. ядрен чадър, пише БТА. 

Украйна заяви, че никога няма да признае контрола на Русия над част от Донецка област или други региони в Украйна, който са частично или изцяло превзети от Русия.

