ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Позиция на министъра на правосъдието

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22443104 www.24chasa.bg

Израелските сили убили трима въоръжени в тунел близо до Рафах в ивицата Газа

3972
СНИМКА: Pixabay

Израелските сили са открили и убили трима въоръжени мъже по време на претърсване на подземна инфраструктура в района около град Рафах в южната част на ивицата Газа, предаде ДПА, позовавайки се на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ). 

Израелската армия заяви, че претърсването е било извършено вчера и че израелските войски продължават операциите "за елиминиране на терористи, действащи в района на терористичната инфраструктура" и за отстраняване на всякаква заплаха. 

Не се съобщава към коя групировка принадлежат мъжете, съобщава БТА. 

През последните пет месеца в ивицата Газа е в сила крехко примирие между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас", но често се наблюдават нарушения в изпълнението му, като двете страни си отправят взаимни обвинения. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание