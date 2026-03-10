Израелските сили убили трима въоръжени в тунел близо до Рафах в ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили са открили и убили трима въоръжени мъже по време на претърсване на подземна инфраструктура в района около град Рафах в южната част на ивицата Газа, предаде ДПА, позовавайки се на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Израелската армия заяви, че претърсването е било извършено вчера и че израелските войски продължават операциите "за елиминиране на терористи, действащи в района на терористичната инфраструктура" и за отстраняване на всякаква заплаха.

Не се съобщава към коя групировка принадлежат мъжете, съобщава БТА.

През последните пет месеца в ивицата Газа е в сила крехко примирие между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас", но често се наблюдават нарушения в изпълнението му, като двете страни си отправят взаимни обвинения.