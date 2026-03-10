ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Позиция на министъра на правосъдието

Външните министри на Русия и Иран обсъдиха напрежението в Близкия изток

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи, като двамата обсъдиха обстановката в Близкия изток, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс и ТАСС.

„Продължи обменът на мнения относно ситуацията в Близкия изток, която се влоши драстично в резултат на непровокираната агресия на САЩ и Израел срещу Иран. Сергей Викторович Лавров отново изрази принципната си позиция в подкрепа на възможно най-бързото деескалиране и връщане на ситуацията в руслото на политико-дипломатичното уреждане, за което руската страна е неизменно готова да съдейства, като надлежно отчита интересите в сферата на сигурността на Иран и на неговите съседи в региона“, се казва в изявлението, цитирано от БТА. 

