Унгарски министър: Политиката на разширяване на ЕС е на кръстопът

Политиката на разширяване на Европейския съюз е на кръстопът, заяви днес унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока на Форума „Будапеща-Балкани“ в унгарската столица, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„В момента разширяването е една от най-важните теми в европейския дневен ред заради европейските стремежи на Украйна, докато Западните Балкани са често поставени на заден план в тези обсъждания“, заяви министърът, като допълни, че разширяването с Украйна определя рамките и скоростта на присъединяване за всички останали страни кандидатки.

Бока заяви, че Унгария продължава силно да подкрепя присъединяването на Западните Балкани и ще продължи да настоява за ускоряване на процеса.

Министърът заяви, че ЕС се нуждае от Западните Балкани поне толкова, колкото Западните Балкани се нуждаят от ЕС, що се отнася до геополитиката и сигурността, включително до сигурността на енергийните източници и борбата срещу нелегалната миграция.

Според него интеграцията на Западните Балкани е нещо необходимо, огромна възможност от икономическа гледна точка, както и нещо разбиращо се от само себе си от историческа и човешка гледна точка.

Бока говори за геостратегическото значение на разширяването, неговото влияние върху процеса на присъединяване и основаващия се на покриването на критерии процес на разширяване. Той посочи, че не трябва да се допускат изключения в базирания на покриване на критерии процес за която и да било присъединяваща се държава.

Засягайки присъединяването на Украйна и появата на идеята за „обратно членство“, Бока заяви, че това не е нова методология, а просто решение, проектирано да пасне на Украйна. Той допълни, че не е убеден, че ЕС има политическата воля да приложи това за другите страни кандидатки.

Бока заяви, че някои страни кандидатки от Западните Балкани вече са посочили, че са отвърени за идеята за „обратно членство“ и биха приели временно членство с ограничени права в замяна на ускорено присъединяване.

Той каза, че подкрепя настоящата методология и процеса, основан на заслуги, но в същото време призова за ускоряване на преговорите и постигане на реален напредък, когато дадена страна кандидат изпълни критериите.