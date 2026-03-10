Испанският вицепремиер призова ЕС да защити международното право във връзка с войната с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вторият вицепремиер и министър на труда и социалната икономика на Испания Йоланда Диас призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да защити международното право във връзка с войната, в която участват САЩ, Израел и Иран, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Демократите не могат да имат съмнения. По никакъв начин. Тази война е незаконна, защото нарушава Устава на ООН“, заяви Диас при пристигането си на заседание на Съвета на Европейския съюз по заетостта, социалната политика, здравеопазването и потребителските въпроси (EPSCO) в Брюксел.

„Ето защо това, което искам от председателя на Комисията, е тя да защитава международното право“, добави тя.

Фон дер Лайен заяви, че „не трябва да се пролива нито една сълза за иранския режим“ и предупреди за икономическите последици, които може да донесе ескалация на конфликта в Близкия изток след нападенията на САЩ и Израел и ответните удари на Техеран в региона.

В този контекст Диас каза, че испанското правителство „е защитавало международното право във Венецуела, в Палестина, а сега и в Иран“, и подчерта, че защитата на иранския народ също означава „да се изисква уважение към международното право“.

„Всичко друго е варварство“, каза тя, подчертавайки, че тази позиция трябва да се поддържа „без културен релативизъм“.

„Разбира се, Испания стои на страната на иранския народ. Това е безспорно“, подчерта Диас.

Тя също така заяви, че Европейският съюз трябва „да направи крачка напред“, ако иска да избегне нарастващия скептицизъм сред гражданите и засилването на крайната десница в Европа.

„Не може човек да взема правосъдието в свои ръце или да действа така, както прави г-н Тръмп, преследвайки изцяло съмнителни интереси в Иран, във Венецуела или в други части на света“, смята испанският вицепремиер.

От своя страна председателят на Европейската комисия избегна да отговори директно дали конфликтът в Иран е „война по избор или по необходимост“, но повтори критиките си към иранския режим.

Фон дер Лайен заяви, че „много иранци, както в страната, така и в Европа и по света, са приветствали гибелта на аятолах Али Хаменей“, добавяйки, че мнозина се надяват този момент да проправи пътя към свободен Иран.