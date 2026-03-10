ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Позиция на министъра на правосъдието

Франция: "Хизбула" да се разоръжи. Израел да се въздържа от мащабна операция в Ливан

СНИМКА: Pixabay

Франция призова днес ливанското шиитско движение "Хизбула" да се разоръжи, а Израел - да се въздържа от мащабна операция в Ливан, предаде Франс прес.

Френското външно министерство осъди "безотговорния избор" на проиранското шиитско движение да се включи в иранските атаки срещу Израел.

Освен това Париж призова Израел да се въздържа от сухопътна или продължителна и мащабна интервенция в Ливан, като подчерта, че трябва да бъдат спазвани териториалната цялост и суверенитета на Ливан.

Франция отново увери, че ливанските власти разполагат с пълната ѝ подкрепа, съобщи БТА. 

СНИМКА: Pixabay

