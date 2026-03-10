Очаква се Зеленски да посети Румъния в следващите дни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде на официално посещение в Румъния, потвърдиха за БТА от администрацията на румънския президент Никушор Дан.

От съображения за сигурност датата на визитата все още не е официално обявена, но според източници на Диджи24 тя е предвидена за четвъртък - 12 март.

Продължаващата подкрепа за Украйна и засилването на сътрудничеството в стратегически области като сигурността по източните граници на Европейския съюз ще бъдат сред приоритетните теми, предават местните медии.

Володимир Зеленски посети Румъния за първи път на 10 октомври 2023 г., когато подписа споразумение за стратегическо партньорство с тогавашния президент Клаус Йоханис.

Украинският президент е поканен в страната и през месец май в рамките на многостранния формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността, известен като „Букурещката деветка“ (Б-9). Срещата е смятана за важна за сигурността на източния фланг на НАТО, особено в напрегнатия регионален контекст. Тя е планирана за 13 май. На нея се очаква да бъде поканен и американският президент Доналд Тръмп.

Б-9 е многостранен формат, в който участват 9 страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той бе създаден в Букурещ през ноември 2015 г. по инициатива на президентите на Румъния и Полша – Клаус Йоханис и Анджей Дуда – в отговор на предизвикателствата пред сигурността в региона след незаконното анексиране на Крим от Русия.