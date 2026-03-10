ЕП одобри Борис Вуйчич за вицепрезидент на ЕЦБ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Борис Вуйчич днес беше одобрен от Европейския парламент за вицепрезидент на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Евродепутатите подкрепиха номинацията му с 460 гласа, 68 гласуваха „против“, а 91 - „въздържал се“. Вотът потвърждава положителното становище на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент, която одобри кандидатурата на 26 февруари, пише БТА.

Постът вицепрезидент на ЕЦБ се освобождава след изтичането на мандата на досегашния заместник-председател Луис де Гиндос на 31 май.