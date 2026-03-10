ЕК предлага дългосрочни мерки срещу високите цени на енергията

Европейската комисия представи днес дългосрочни мерки за овладяване на високите цени на енергията, които включват въвеждането на малки модулни ядрени реактори и по-лесни условия за производство на енергия от гражданите.

Днешната геополитическа обстановка отново показва зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива, се отбелязва в съобщение на ЕК. Източниците на чиста енергия остават най-достъпни и безопасни, както и единственият средносрочен отговор за намаляване на влиянието на нестабилните цени, допълва комисията.

Изразена е готовност ЕК да помогне за преодоляване на разликата между достъпния днес частен капитал и необходимите инвестиции. Комисията предвижда насочване на частни средства за развитието на преносни мрежи, както и за нови технологии за чиста енергия и за енергийна ефективност. ЕК отбелязва, че Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) може да предостави над 75 милиарда евро финансиране в следващите три години в подкрепа на целите за преход към чиста енергия. ЕИБ ще поеме ангажимент с до 500 милиона евро за Фонда за стратегически инвестиции в инфраструктура.

ЕК предлага конкретни действия за намаляване на сметките на потребителите за енергия и за предоставяне на възможност гражданите да произвеждат и споделят чиста енергия. Потребителите следва да могат по-бързо да се възползват от възможностите за смяна на доставчика, от по-ниски данъци и такси върху сметките за ток, от по-добра прозрачност на сметките и договорите за доставка на енергия, се посочва в съобщението.

Комисията предлага стратегия, с която държавите от ЕС да внедрят първите малки модулни реактори скоро след 2030 година. Комисията обмисля да предостави допълнително финансиране от 200 милиона евро до 2028 г. в подкрепа на внедряването на нови ядрени технологии.

В съобщението се отбелязва, че ЕК предлага в следващия седемгодишен бюджет на ЕС до 2034 г. петкратно увеличение на бюджета за свързването на европейските енергийни мрежи - от 5,84 милиарда евро на 29,91 милиарда евро.