Огнено кълбо удари къща в Германия и премина през небето над Европа (Видео)

Огнено кълбо удари къща в Германия и премина през небето на Европа, като очевидци разказват, че от земята се е чувал и силен тътен, докато то преминава през атмосферата

Европейската космическа агенция (ЕКА) съобщи, че разследва огнено кълбо, преминало през небето над Европа през уикенда и вероятно ударило къща в Германия, информира Би Ти Ви.

Явлението е било наблюдавано малко преди 19:00 часа централноевропейско време в неделя и е било видимо от Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Огненото кълбо е светело около шест секунди, преди да се разпадне на малки метеорити.

Някои от фрагментите вероятно са паднали върху къща в германския град Кобленц. Германската обществена медия „Дойче веле" съобщи, че метеорит е пробил дупка с размер на футболна топка в покрива на жилище в квартал Гюлс. Няма данни за пострадали.

Експерти от екипа за планетарна защита на ЕКА анализират събраните данни за обекта, за който се смята, че е бил широк няколко метра.

По данни на агенцията подобни обекти навлизат в земната атмосфера сравнително често – от веднъж на няколко седмици до веднъж на няколко години. Поради посоката и времето на навлизането е вероятно обектът да не е бил засечен предварително от телескопите, които наблюдават небето за подобни заплахи.

ЕКА уточни, че досега само 11 подобни обекта са били открити преди да навлязат в атмосферата на Земята.