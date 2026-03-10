Емил Радев: Новите правила за несъстоятелността  ще насърчат инвестициите в ЕС

С хармонизирането на ключови аспекти на производствата по несъстоятелност ЕС прави важна стъпка към по-предвидима бизнес среда и повече трансгранични инвестиции.

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който е докладчик по директивата. В рамките на настоящата пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург новото законодателство получи категорична подкрепа с 498 гласа „за", 90 „против" и 28 „въздържал се".

По думите на Емил Радев различията в националните правила за несъстоятелност са сред основните бариери пред развитието на Съюза на капиталовите пазари. „Какво ще се случи, ако бизнесът изпадне в затруднение, е резонен въпрос за всеки, който решава да инвестира в друга държава членка. Инвеститорите искат сигурност и предвидимост. Когато правилата са твърде различни и сложни, за да предоставят адекватна защита в случай на несъстоятелност, това не е бизнес, а авантюра", коментира Радев. Той увери, че с директивата ЕС ще има по-бързи, по-ефективни и по-прозрачни процедури по несъстоятелност, които „защитават кредиторите, дават втори шанс на предприемачите и същевременно отчитат интересите на работниците".

Като съществен напредък докладчикът определи улесненото откриване и възстановяване на активите. За целта синдиците ще разполагат с по-добър достъп до националните регистри и бази данни, включително в трансгранични ситуации.

С новите правила се въвежда минимален набор от хармонизирани условия за упражняване на т. нар. „отменителни искове". Според Емил Радев това ще помогне за предотвратяването на злоупотреби и ще осигури по-добра защита на кредиторите.

Той акцентира и върху въвеждането на производства по предварително договорена продажба на предприятия. „За много държави членки това е нов инструмент, който позволява да се запазят икономическата стойност на бизнеса и работните места", обясни българският евродепутат.

Директивата включва също по-добра правна защита на работниците, както и разпоредби, които позволяват предприемачите да бъдат освободени от задължения, когато нямат средства да започнат производство по несъстоятелност. Предвидена е и възможност за извънредни мерки в кризисни ситуации, подобни на тези по време на пандемията от COVID-19.

В по-широк политически контекст Емил Радев оцени ролята на законодателството за реализирането на нови инициативи като т.нар. „28-ми режим" – обща европейска рамка за компаниите, на която да бъде даден ход паралелно с националните системи, за да улеснява трансграничната дейност.

„Хармонизирането на ключови аспекти на правилата за несъстоятелност е важна стъпка към по-дълбока икономическа интеграция и по-конкурентоспособна европейска икономика", заяви Радев от трибуната на Европейския парламент.

По време на обсъждането в пленарната зала европейският комисар по демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт се ангажира ЕК да съдейства в процеса на транспониране на директивата. За въвеждането ѝ в националните законодателства държавите членки ще имат на разположение 2 години и 9 месеца.

Еврокомисарят благодари на Емил Радев и на докладчиците в сянка за конструктивния подход, който позволи работата по досието да бъде успешно завършена, след като през миналия мандат буксува цели две години. Според Майкъл Макграт постигнатото споразумение по директивата е голямо постижение, а мерките са изключително навременни и крайно необходими за конкурентоспособността на Европа.