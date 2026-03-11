Местят иранския върховен лидер в различни бункери през 24 часа

Специален отдел от Ислямската революционна гвардия се грижи за сигурността на Моджтаба Хаменей

Не ползва никаква електроника, достъп до него имат само доверени роднини и лични гардове, подлагани ежедневно на тестове

На всеки 12 до 24 часа се сменя местоположението на ранения при атаките на Израел и САЩ нов върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, се казва в израелски сайтове. Охраняват го военни от Корпуса на Ислямската революционна гвардия, с чието ръководство той е близък и която вече му се закле във вярност. С цел да остане скрит за разузнаванията на Тел Авив и Вашингтон гардовете му използват мрежа от подземни обекти. Повечето от тях са класифицирани като цивилни, за да не бъдат открити от сателити.

Данните за движението на втория син на ликвидирания аятолах Али Хаменей са най-дълбоко пазената тайна в Иран заради заплахите от САЩ и Израел. Израелският министър на отбраната Израел Кац бе категоричен: “Всеки лидер, назначен от този терористичен режим, за да продължи да настоява за унищожаване на Израел, заплахи срещу Америка и потискане на собствения си народ, сега е недвусмислена цел за елиминиране. Няма име, няма скривалище, което да промени това.”

Моджтаба Хаменей оцеля след атаката, в която загина баща му на 28 февруари, и още същия ден е преместен в неизвестен секретен обект. При всички положения е извън Техеран, се казва в информациите.

За сигурността му се грижи специален отдел на Корпуса

на Ислямската революционна гвардия, наречен “Сепах е Вали Амр”. Създаден е през 80-те години, за да пази баща му.

“Това звено не е просто охрана в традиционния смисъл. То прилича на човешка и технологична крепост, съставена от хиляди внимателно подбрани мъже, обучени за непосредствена охрана, контраразузнаване и вътрешно наблюдение. Следва логиката на концентричните кръгове: защитавай лидера, но и наблюдавай тези, които го защитават”, пише ливанската медия Ici Beyrouth на 6 февруари.

Израелските сили успяват да локализират местоположението на човек даже и при изключен телефон. Това е причината, поради която се смята, че синът на Хаменей се намира в електронна изолация. В радиус от 1 км около него е забранена каквато и да е електроника, след като израелското разузнаване успя да проследи гардовете чрез хакване на камерите за пътния трафик и мобилните мрежи. Вероятно Мождтаба няма достъп дори и до смартчасовник и комуникира чрез доверени хора от елитния корпус “Сепах е Вали Амр”.

След смъртта на баща му той е преместен в секретен бункер. Според данни на израелското разузнаване подземията на иранското висше ръководство са защитени с клетки на Фарадей, които блокират всякакви входящи и изходящи радиосигнали, за да предотвратят локализиране чрез сателитно или електронно разузнаване. Идеята е да дезориентират и нанодроновете на Тел Авив, които влизат през вентилационните шахти. С клетки на Фарадей са оборудвани и колите, с които се придвижва Моджтаба.

Другото, което се предприема за сигурността му, е, че дори и най-високопоставените ирански фигури влизат в съоръжението при Моджтаба със завързани очи. Целта е местоположението на новия върховен лидер, както и входовете и асансьорните шахти да останат в пълна тайна. Не е ясно как Моджтаба контактува с оцелелите си деца (момче и момиче) и дали те са с него, тъй като жена му Захра Хадад Адел и един от синовете му са загинали при израелски удари.

Опасенията от проникването на Мосад и ЦРУ

са толкова големи, че личните му гардове ежедневно са подлагани на полиграфски тестове и биометричен мониторинг.

Моджтаба вероятно е изолиран и не се среща лично с генерали от корпуса. Инструкциите се предават чрез бележки на ръка, които носят негови роднини или тесен кръг проверени куриери, за да няма риск от електронно прехващане, каквото доведе до смъртта на баща му. Освен аналоговото общуване са взети и електронни мерки за защита. Иран използва руски системи за заглушаване. Забелязани са най-ново поколение системи за радиоелектронна борба - “Красуха-4” и “Мурманск-БН”. Предназначението им е да създадат “черна дупка” за GPS и сателитната комуникация.

Тайните бункери са подсилени с пластове от самовъзстановяващ се бетон и стоманени плочи, които да издържат последователни удари.

Смята се, че защитните съоръжения, които биха могли да са убежище на Моджтаба Хаменей, са разположени на метри в дълбочина в скалите. Това обаче не е проблем за свръхмодерните американски бомби GBU-57, които са разработени специално за разрушаване на бункери.

Любопитното е, че такива боеприпаси са поръчани дни преди атаките - на 10 февруари. Всяко парче тежи близо 14 тона, а дължината му е 6,2 метра.

Състои се от корпус и интегриран GPS/INS пакет за насочване.

За първи път бомбата е използвана в бой в Иран

на 22 юни м.г. Тогава са хвърлени 14 бомби върху завода за обогатяване на уран “Фордо” и ядрения обект “Натанз”. Що се отнася до възможностите им да проникват в дълбочина, американските военновъздушни сили твърдят, че преди да избухнат, може да достигнат до 60 м надолу. Експерти от базираната във Великобритания агенция за анализ на данни в областта на отбраната и сигурността “Джейнс” допълват, че навлиза до 60 м в земна маса, както и до 18 м в стоманобетон с якост на натиск от 34 MPa и 2,4 м в стоманобетон с якост на натиск от 60 MPa.

100 такива бомби бяха използвани от Израел на 6 март, когато атакува с 50 изтребителя правителствения комплекс на Техеран, под който има бункер. За съществуването му се разбра от 3D чертежи и видео, публикувани от израелската отбрана. Съоръжението се простира

на 5 км под жилищни сгради, училища и болници.

Входовете му са поне 8 на брой. Разполага с много асансьори, конферентни зали и военни командни центрове. Али Хаменей не успя да се скрие в този бункер на 28 февруари. Причината за атаката срещу скривалището седмица след смъртта на върховния лидер е, че по данни на разузнаването на Тел Авив висши ирански ръководители са продължили да използват съоръжението и след ликвидирането на аятолаха. Преди това звеното в израелското военно разузнаване 8200, което проследява върховния лидер на Иран, заедно с 9900 (видеонаблюдението) са картографирали подземния команден център. Не е ясно дали Мождтаба е бил сред тесния кръг, крил се в бункера под правителствения комплекс в Техеран. Придвижването му между различните обекти става само през тунели или в конвои от еднакви автомобили, за да се объркат алгоритмите за лицево разпознаване и проследяване, използвани от Израел и САЩ. Но Израел вече използва усъвършенствани AI алгоритми за обработка на масиви от данни, за да предвиди следващите ходове на лидера и да се открият аномалии в поведението на сътрудниците му, които да издадат местоположението му.

Един от бункерите на иранската власт е в предградието на Техеран Лавизан. Твърди се, че веднага след атаката, в която загина баща му, Моджтаба е бил закаран именно там. Съоръжението е изградено от дълги тунели на 50 м дълбочина, водещи до 4 зали. Те имат 5-слойна бетонова защита. Вратите са с дебелина 40 см, подсилени с олово срещу изтичане на радиация, както и системи за пълна херметизация. Подземното скривалище е оборудвано и с устройства за улавяне на биологични заплахи. Снабдено е със

собствена система за пречистване на въздуха,

водни резервоари и складове с храна, позволяващи престой цели месеци без контакт с външния свят.

Около бункера сигналите на мобилните телефони и GPS навигацията са постоянно блокирани чрез системи за радиоелектронна борба. Комуникацията се осъществява чрез затворени оптични мрежи, защитени от кибератаки и прехващане.

Наоколо е пълно с военни обекти и като цяло ислямската република е предвиждала всичко това да служи за безопасността на политическия елит на Иран при въздушни удари.

Секретна мрежа от тунели има и в северната част на Техеран - в района на “Джамаран”, където е резиденцията на аятолаха. Подземни тунели под нея я свързват с близките военни бази и тайни изходи извън града.

Смята се, че други подземни обекти са разположени в планинската верига Алборз и под свещения религиозен център в град Кум. Тел Авив атакува и скривалищата по сградата на Събранието на експертите, което избра новия върховен лидер.

Моджтаба като нов върховен лидер е мишена на Израел. Затова иранските военни от елитното звено го пазят в пълна анонимност. Той не се появява нито на живо, нито на запис, за да се обърне към своите сънародници като нов върховен лидер. Възможно е и самите гардове да са сменени.

Сега Иран и Ислямската революционна гвардия ще засилят мерките за сигурност на Моджтаба, а Израел и САЩ - усилията, за да го локализират и елиминират. Не е ясно дали в Техеран имат изработен протокол за следващ наследник, както беше направил баща му, за да оцелее режимът.