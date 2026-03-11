Женски войни за трона на Ким Чен Ун

Елитът в Северна Корея със затаен дъх следи как ще приключи схватката между лелята и племенницата – претенденти за империята

Докато светът е вперил поглед в ядрените запаси на Пхенян, в коридорите на властта тихомълком се разиграва революция. Ким Йо Чен, сестрата на лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, наскоро бе повишена в длъжност с ранг на министър. Освен че е партиен шеф, тя бе номинирана и за кандидат на Политбюро - елитния партиен орган, който се отчита пред лидера на страната. Под светлините на прожекторите са и съпругата на Ким Чен Ун Ри Сол Джу и тяхната дъщеря Ким Джу Ае. Жена му е бивша певица с модерен стил, която успешно наложи образа на “Уважаемата първа дама”. За разлика от нея 13-годишната Джу Ае вече е наричана от държавната пропаганда “сутрешната звезда на нацията”. Това все по-осезаемо и натрапчиво присъствие на най-близките до Ким Чен Ун дами се тълкува от все повече анализатори като ясен “сигнал за подготовката на следващото поколение от династията.”

Сестра му Ким Йо Чен неслучайно е наричана

“желязната лейди на изтока”

тъй като е една от най-влиятелните жени в историята на Северна Корея. Родена в края на 80-те години, тя учи в елитен лицей в Швейцария под псевдоним заедно с брат си. Тази споделена изолация създава между тях връзка на изключително доверие. Може би затова по-късно на нея ѝ е поверен отдел “Пропаганда” и изграждането на публичния образ на лидера.

Днес тя е член на Държавния съвет и де факто е втора в йерархията. За разлика от брат си, който често се опитва да влиза в ролята на “доброто ченге”, Йо Чен определено е “лошото”. Тя прави често остри и скандални изявления в международен план, заклеймявайки южнокорейските предложения за мир като “глупава мечта”. Рецептата ѝ за решителен отпор неизменно включва военни действия. Може би затова специалисти като Сунг-Юн Ли отбелязват, че тя е “най-опасната жена в света”, тъй като съчетава кръвната линия на фамилията Ким с безмилостна политическа амбиция.

Ако Ким Йо Чен играе ролята на щит, то съпругата Ри Сол Джу е лицето на режима. Появата ѝ през 2012 г. шокира света – тя е първата съпруга на севернокорейски лидер, която редовно се появява публично и държи съпруга си под ръка. Преди да стане “уважаемата първа дама”, е била певица в оркестъра “Унхасу”. Известно е, че през 2005 г. е посетила Южна Корея като част от националния отбор на мажоретките и че задачата ѝ е да хуманизира образа на Ким Чен Ун. Вероятно затова залага на западни марки като Dior и Chanel, което е знак за елита, че режимът не само е стабилен, а и модерен.

Въпреки че няма официална политическа власт като Йо Чен, Ри е отговорна за лоялността на съпругите на партийния елит и освен това действа като посредник при кризи.

Макар публично да изглеждат като съюзници, анализатори подозират, че има напрежение между съпругата и сестрата на Ким Чен Ун. Докато Ри Сол Джу се бори да

подсигури бъдещето на децата си

(включително на дъщеря си Ким Джу Ае, която напоследък често попада в светлините на прожекторите), Ким Йо Чен представлява статуквото и пряката кръвна линия.

На този фон рязко се откроява Ким Джу Ае, която напоследък неизменно се появява до баща си, включително при изпитания на междуконтинентални ракети. Именно затова високопоставени лица

вече я наричат “уважаваното дете”

От анализаторите не убягва и фактът, че тя все по-често се появява и на официални паради, където с лека усмивка приема поклоните на генералите, което е сигнал, че именно тя е избрана от баща си да наследи империята му.

Има ли тиха война за “трона”? Последните анализи на политолози разкриват напрежение под повърхността. Според южнокорейското разузнаване (NIS), цитирано в актуални репортажи, е напълно възможно да се зароди съперничество между леля и племенница. Ким Йо Чен, която години наред гради своя авторитет, сега бива засенчвана от малката Джу Ае. На официални снимки сестрата често е засичана да стои на заден план или да държи пепелника на брат си, докато дъщерята седи на централното място до лидера. Експерти отбелязват, че това е “битка на легитимността”.

Ри Сол Джу вероятно подкрепя издигането на дъщеря си, за да неутрализира амбициите на зълва си. Политолозите обаче предупреждават, че тези подводни течения крият риск: ако здравето на Ким Чен Ун се влоши, Джу Ае ще бъде твърде млада, за да управлява сама. При такъв сценарий Ким Йо Чен би могла да поеме ролята на регент, което би довело евентуално до кървав сблъсък за власт в сърцето на ядрената държава.

А дали въобще е възможно жена да управлява Пхенян? Въпреки че Северна Корея е дълбоко консервативна, анализаторите са единодушни – кръвната линия е по-силна от пола. Ако Ким Чен Ун реши, че дъщеря му е бъдещето, елитът ще се подчини. Големият въпрос в случая е дали трите дами ще останат съюзници, или ще влязат в битки в резултат на личните си свръхамбиции.

Женската власт в Северна Корея вече не е сянка, тя е реалност, която светът следи със затаен дъх.