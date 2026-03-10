Меркел, Валенса и Зеленски са първите лауреати на Европейския орден за заслуги

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес в Страсбург имената на първите лауреати на новосъздадения Европейски орден за заслуги. Орденът е допълнение към националните ордени и отличия, представлява знак на признание за усилията за укрепване на Европа и цели да вдъхновява бъдещите поколения, съобщи БТА.

Ангела Меркел, бивш федерален канцлер на Германия, Лех Валенса, бивш лидер на „Солидарност" и бивш президент на Република Полша, и Володимир Зеленски, президент на Украйна са определени за изтъкнати членове на Европейския орден за заслуги.

За почетни членове на ордена са определени Валдас Адамкус, бивш президент на Литва, Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламент, Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия, Саули Ниенистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на финландския парламент, Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол, Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН по правата на човека, Мая Санду, президент на Република Молдова, Хавиер Солана и де Мадариага, бивш Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия и Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка.

Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация „World Central Kitchen", Янис Адетокунбо, баскетболист, Марк Джидара, адвокат и учен, Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител, Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека, Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург, бивш член на Европейския парламент, Пол Дейвид Хюсън, известен като Боно, Дейвид Хауъл Евънс, Адам Чарлз Клейтън и Лорънс Джоузеф Мълън-младши, музиканти и членове на групата U2, бяха определени за членове на ордена.

Носителите на ордена са предложени от държавните и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС и избрани от Комисия по подбор. Тя се назначава от Бюрото на Европейския парламент и нейни членове са председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, заместник-председателите Ева Копач и Софи Вилмес, както и изтъкнатите европейски личности Мишел Барние, Жозе Мануел Барозу, Жозеп Борел и Енрико Лета.

"С Европейският орден за заслуги почитаме онези, които не просто вярваха в Европа, но и помогнаха за изграждането ѝ, заяви Мецола при обявяването на първите лауреати. Европа винаги е била изграждана от забележителни жени и мъже от цялото общество, които са имали смелостта да се издигнат над бурното ни минало. Те са преодолявали разделения, разрушавали са бариери, сваляли са диктатури и са преодолявали кризи, за да променят континента ни и да изградят по-добро бъдеще, допълни тя.

Предстои лауреатите да бъдат поканени на официална церемония по връчване, която ще се състои по време на пленарната сесия от 18 до 21 май в Страсбург.

Носителите на ордена получават право на достъп до официалната галерия на пленарната зала по време на заседанията на Европейския парламент. Комисията за подбор може да отмени присъждането на ордена, ако негов носител или лауреат е признат за виновен за престъпление с окончателно съдебно решение, показал е незачитане на основополагащите ценности на Съюза или е използвал недобросъвестно знака или лентата. Орденът бе учреден по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, която положи основите на европейското единство.