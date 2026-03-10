Зеленски: Русия иска да се възползва от ситуацията с Иран, за да се измъкне от санкциите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска да се възползва от ситуацията около Иран, за да се измъкне от санкциите и да спечели допълнителни ресурси благодарение на промените в цените на петрола и газа, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Държавният глава на Украйна написа това в „Телеграм" след доклад на Олег Ивашченко, ръководител на военното разузнаване.

„Анализираме подробно наличните данни за намеренията на руското ръководство да се възползва от ситуацията около Иран и възможното удължаване на американската военна операция. Всъщност това е основният замисъл на Москва в момента - да увеличи рисковете от продължителна война в Близкия изток и региона на Персийския залив, за да отслаби максимално международния натиск върху Русия във връзка с войната срещу Украйна, да се измъкне от санкциите, наложени от нейните партньори, и да спечели допълнителни ресурси благодарение на колебанията в цените на петрола и газа", подчерта Зеленски.

Налична е информация за намеренията на Русия да разисква пълна отмяна на санкциите върху енергията, заяви президентът и добави, че Украйна определя своите контрамерки и ще информира партньорите си.

Той също така даде указания на разузнавателните служби да работят по-активно, за да ограничат потенциала на руското военно производство.

Същевременно Зеленски заяви, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори между Киев, Москва и Вашингтон, след като днес той разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс.

„Президентът отбеляза, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от преговори в тристранен формат. Ние оценяваме тази инициатива и се надяваме, че тя ще доведе до резултати", написа Зеленски във „Фейсбук".