Имамоглу от подсъдимата скамейка: Оставам кандидат за президент на опозицията

Отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу обяви, че продължава да бъде кандидатът за президент на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) на бъдещи избори, въпреки че се намира в ареста. Той каза това от подсъдимата скамейка, където отговаря с още над 400 обвиняеми, в съдебен процес за корупция в Истанбулската голяма община.

Във втория ден от делото, което започна вчера, Имамоглу, който е обвинен, че е действал като водач на престъпна група, имаща за цел лично облагодетелстване, заяви, че обвиненията срещу него са "клеветнически", а кандидатурата му за президент на Турция на бъдещи избори все още е актуална, информира сайтът Хабарлер.

„Това обвинение е клеветническо. Не ми дадохте право да говоря вчера. Аз съм кандидатът за президент на водещата партия в тази страна. Аз съм кандидатът за президент на партията, която ще дойде на власт на първите избори", е заявил Имамоглу пред съда.

И днес, както и вчера, съдебното заседание започна с напрежение. Адвокатите са били допуснати едва след двучасово изчакване. След прочитането на резюме на обвинителния акт, съставен от около 3700 страници, думата е била дадена на Имамоглу, който е възразил, че не е бил изслушан, преди да бъде взето решение по списъка за изказванията.

„Това е един от най-важните политически процеси в историята на Републиката", е посочил отстраненият кмет на Истанбул и е призовал съда да изпълнява независимо, безпристрастно и справедливо задълженията си, защото "светът наблюдава делото" и то трябва да бъде "приведено в ред".

Напрежение в съдебната зала е възникнало и когато жандармеристи се опитали да поставят допълнителен стол пред Екрем Имамоглу, който седял до пътеката, за да му попречат да отиде до подсъдимата скамейка.

Председателят на съдебния състав е обявил междинно решение, според което заседанията по процеса ще продължат до 19 март всеки ден, без петък, събота и неделя, от 10 до 17 часа, след което ще има тридневно прекъсване за Рамазан байрама, съобщи ТРТХабер.

В процеса, в който са обвиняеми 402 души, 106 от които са под арест, за Екрем Имамоглу се иска присъда до 2352 години затвор. Според обвинителния акт организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления", „укриване на доказателства за престъпление", „възпрепятстване на комуникацията", „повреждане на обществена собственост", „подкуп", „публично разпространяване на подвеждаща информация", „изнудване", „измама срещу публични институции", „пране на активи, получени от престъпна дейност", „манипулиране на търгове" и др.

Кметът на Истанбул беше арестуван на 19 март м.г. по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) определя обвиненията срещу Имамоглу като политически мотивирани. Кметът на Истанбул беше смятан за основен политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган и НРП го номинира за свой кандидат за президент на бъдещите избори.