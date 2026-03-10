Тръмп: Войната в Иран почти приключи, ракетите им са унищожени

Войната в Иран почти приключи, заяви американският президент Доналд Тръмп в опит да успокои света.

„Мисля, че войната е почти приключила. Иран няма военноморски флот, няма комуникации, няма военновъздушни сили. Ракетите му са унищожени", посочи американският държавен глава.

То идва но фона на покачващите се цени на петрола в цял свят. След изявлението цената падна от най-високите нива от 120 долара за барел по-рано същия ден.

Коментарите му бяха в рязък контраст с думите на Пийт Хегсет - неговия военен министър, който предишната вечер обяви пред CBS, че „това е само началото". Когато беше попитан на пресконференция коя позиция е правилната, Тръмп отговори: „Може да се каже и двете", цитира НОВА.

Неяснотата пролича и в другите отговори на Тръмп. Президентът се опитваше да застане и на двете позиции, заявявайки, че операцията може да спре сега, тъй като е минала добре, но може да продължи и по-дълго. „Можем да го наречем огромен успех още сега, щом си тръгваме оттук или можем да продължим по-далеч и ще го направим", категоричен беше президентът на САЩ.

Смесените послания отговарят на определен модел. След първите удари срещу Иран Тръмп направи редица изявления относно обосновката и ситуацията, които често изглеждат противоречиви. Това е дори преди да бъдат погледнати различните послания, идващи от хора в екипа му.

След ударите срещу Иран Тръмп отговори по телефона на множество журналисти, обаждащи се с надеждата за кратък разговор с президента. Това доведе до понякога объркана медийна картина, с различни послания навсякъде, но също така му дава шанс да контролира наратива, както се случи с посланието му в понеделник точно преди затварянето на пазарите.

Що се отнася до истината за ситуацията отвъд манипулацията, макар че президентът е решен да запази възможностите си отворени, той също така изглежда нетърпелив да има готов план за отстъпление.

В миналото американският президент е говорил за смяна на режима и е отказвал да изключи намесата на бойни действия на място, но последната реторика за ограничена операция, заедно с опитите за петролни сделки, изглежда е насочена към успокояване на пазарите, за да се предотврати негативна реакция от страна на избирателите. Ако целите на конфликта не са определени, то Тръмп има възможност да обяви победа в момент, който той избере.

И все пак, думите на президента, че е на прага на победата и операцията е почти приключила, привличат някои неблагоприятни паралели - скандалната реч на Джордж У. Буш за „изпълнение на мисията" през 2003 г., след като президентът започна американската инвазия в Ирак шест седмици по-рано.

Тогава Буш стоеше на палубата на американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн" с транспарант на заден план, на който пишеше „Мисията е изпълнена". Тогава той заяви: „Основните бойни операции в Ирак приключиха. В битката за Ирак Съединените щати и нашите съюзници надделяха". След това той добави, че „в Ирак има много работа". Внушението беше, че основните бойни операции са приключили. Но не е било писано да се случи. Американските войски се сражаваха в Ирак още осем години, преди окончателно да се изтеглят през 2011 г. Това беше урок за опасностите от твърде ранното обявяване на победа.