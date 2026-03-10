Фицо приветства готовността на ЕС да помогне за ремонта на петролопровода „Дружба“

Словашкият премиер Роберт Фицо и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен са се съгласили, че транзитът на петрол по петролопровода „Дружба", който минава през Украйна, трябва да бъде възобновен. Това съобщи днес Фицо след среща с Фон дер Лайен, като допълни, че приветства готовността на ЕС за техническа и финансова помощ за ремонтни дейности по инфраструктурата на тръбопровода, който беше повреден при атака с дрон в края на януари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Петролопроводът „Дружба" доставя руски петрол за няколко държави в Централна и Източна Европа. До края на януари чрез него петрол са получавали основно Унгария и съседна Словакия, които са силно зависими от този маршрут.

Петролните доставки по петролопровода към Унгария и Словакия са спрени от края на януари след повреда, за чието отстраняване Киев твърди, че е необходими около месец и половина. Словакия и Унгария обвиняват Украйна, че забавя подновяването на доставките и ремонтните дейности.

Украинските власти твърдят, че тръбопроводът е бил повреден при руска атака с дрон, предизвикала пожар и нанесла щети на подземните системи за управление. Според украинския енергиен министър Денис Шмигал повредите не се виждат отвън, но изискват сериозни ремонтни дейности.