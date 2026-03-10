САЩ са купили от руската мафия устройство, предизвикващо "хаванския синдром"

Американски военни са тествали устройство върху плъхове и овце, което може да е свързано със синдрома на Хавана, твърди в свое разследване CBS.

Поне от 2016 г. насам американски дипломати, шпиони и военни офицери са претърпели тежки мозъчни травми. Те са разказвали, че са били ударени от непреодолима сила, увреждайки зрението, слуха, чувството за равновесие и когнитивните им способности. Но правителството се е съмнявало в техните истории.

„60 минути" научи, че оръжие, което може да причини тези наранявания, е било получено в чужбина и тайно тествано върху животни в американска военна база.

През 2024 г. американски агенти са закупили устройство, способно да предизвиква т.нар. "хавански синдром", от руска престъпна групировка. Това съобщи в предаването "60 Minutes" телевизия CBS, позовавайки се на три източника от различни структури на правителството на САЩ.

Фактът, че американските власти са придобили подобен уред, вече беше известен: през януари и февруари 2026 г. за това съобщиха журналистката Саша Ингбер, CNN и вестник The Washington Post. Според тези публикации устройството е било закупено от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ със средства на Пентагона, който е похарчил "милиони долари" за операцията и е взела апарата за изпитания, цитира mediapool. Кой го е продал и на каква цена обаче тогава не беше известно.

Според разследването на CBS продавач е била "разклонена руска престъпна мрежа", а купувачите — американски агенти под прикритие, разследващи незаконна търговия с оръжие. Операцията, финансирана от Пентагона, е струвала около 15 милиона долара. Вече повече от година устройството се тества във военна лаборатория, включително върху плъхове и овце. При животните са наблюдавани увреждания, сходни с тези, регистрирани при хора.

Източниците на CBS описват и външния вид на устройството. То не прилича на огнестрелно оръжие, компактно е, не издава шум и не отделя топлина. Обхватът му е десетки метри, а въздействието може да прониква през стъкло и гипсокартон. Уредът може да бъде програмиран за различни сценарии и да се управлява дистанционно. По думите на източниците най-важната част е именно софтуерът, който създава уникална импулсна електромагнитна вълна. Ключовите компоненти на устройството са произведени в Русия.

Професорът по медицина, микробиология и имунология от Станфордски университет Дейвид Релман, който е ръководил изследване на "хаванския синдром" по поръчка на Държавния департамент на САЩ, заявява пред CBS, че новата информация съответства на изводите, до които той и колегите му са стигнали още през 2020 г. — че най-вероятната причина за синдрома са електромагнитни вълни, излъчвани чрез фокусирани импулси.

"Стигнахме до заключението, че [при пострадалите от „хавански синдром"] има ясни признаци на увреждане на слуховата и вестибуларната система на мозъка. Става дума за целия път — от вътрешното ухо, където човек възприема звука и усеща равновесието, до областите, където тези усещания се превръщат в електрически сигнали на мозъка", казва Релман в интервю за CBS през 2024 г.

Какво представлява "хаванският синдром"

"Хавански синдром" е общото название на неврологични симптоми, от които страдат американски държавни служители в различни страни. За първи път се заговори за него през 2016 г. след инциденти със служители на американското консулство в Хавана, Куба. По официални данни до момента повече от хиляда американци са съобщили, че са се сблъскали със симптомите.

Много от пострадалите смятат, че са били подложени на външно въздействие. Въпреки това американската разузнавателна общност официално отхвърля версията за съществуването на оръжие, способно да предизвиква подобни симптоми. Поради тази позиция част от жертвите обвиняват ЦРУ и други служби в опит да прикрият проблема.

През 2024 г. руското разследващо издание The Insider публикува съвместно разследване със CBS и Der Spiegel. В него се твърди, че съществува връзка между някои случаи на "хавански синдром" и пътувания в чужбина на служители на ГРУ от военна част 29155, специализирана в операции зад граница. По-рано това подразделение беше заподозряно в отравянето на Сергей Скрипал във Великобритания, за взривове в складове за боеприпаси в Чехия и в саботажни действия в Европа след началото на руско-украинската война.