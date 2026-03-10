ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Началникът на силите „Кудс" на Иран e eкзекутиран за шпионаж в полза на Израел?

Един от основните въпроси без отговор след избухването на войната между Израел и Иран е съдбата на Есмаил Каани, командирът на иранските сили „Кудс", който до голяма степен изчезна от обществеността на фона на постоянните онлайн слухове, че може да е действал като израелски шпионин.

Спекулациите около висшия генерал от Ислямската революционна гвардия се засилиха, след като се твърди, че е оцелял след убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей в началото на войната, заедно с няколко от най-висшите му помощници, пише ynews.com.

Британският вестник The Telegraph се включи в спекулациите, съобщавайки, че някои теории, циркулиращи в Близкия изток, предполагат, че Каани може да е бил поставен под домашен арест или дори екзекутиран поради подозрения, че помага на Израел.

68-годишният Каани е прекарал последните шест години в надзор над външните военни и разузнавателни операции на Иран чрез силите „Кудс", предимно чрез обучение и въоръжаване на войнствени ислямистки групировки в региона. Той замени генерал Касем Солеймани, който беше убит при американски удар в Ирак през 2020 г.

