Външният министър на Израел: Новият лидер на Иран е екстремист

Израел не търси безкрайна война с Иран и ще се координира със Съединените щати относно това кога да се прекратят боевете, заяви външният министър Гидеон Саар във вторник, отказвайки да определи публичен график за края на конфликта. Той определи новоназначения върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, син на аятолах Али Хаменей, който беше убит от израелските военни в първия ден на войната, като екстремист.

Американско-израелската война с Иран, която е в 11-ия си ден, обхвана Близкия изток, като иранските удари удряха съседни държави, включително Обединените арабски емирства. Израел също така се бори с Хизбула в Ливан, докато извършва удари в Иран.

„Ще продължим до момента, в който ние и нашите партньори сметнем, че е уместно да спрем", каза Саар пред журналисти в Йерусалим заедно с германския си колега, цитира сайта ynews.com

„Искаме да премахнем в дългосрочен план екзистенциалните заплахи от Иран към Израел", каза Саар, когато го попитаха как би изглеждала победата за израелското правителство.

Израел заяви, че целта му е да елиминира духовното управление на Иран, като унищожи ядрените и балистичните ракетни програми на Иран и създаде условия, които биха могли да позволят на иранците да свалят своите управници.

Саар заяви, че конфликтът може да създаде условия иранците да „възвърнат свободата си", въпреки че призна, че подобна промяна може да не се случи по време на войната, а след това.

„Не трябва да пропускаме тази възможност с частични резултати", каза той.

Германският външен министър Йохан Вадефул, първият висш чуждестранен служител, който публично посещава Израел от началото на войната, заяви, че вярва, че Израел и Вашингтон остават отворени за дипломатическо решение, което би могло да сложи край на боевете.

Той обаче каза, че всяко подобно споразумение ще трябва да се справи с ядрените и ракетните програми на Иран, както и с подкрепата му за регионалните милиции – условия, които Техеран досега е показал, че не е готов да приеме.