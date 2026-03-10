Върнаха към живота сръбския вицепремиер Ивица Дачич, изписаха го от болницата

След двуседмичен престой сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич бе изписан от отделението по пулмология в Клиничния център в Белград, предава ТАНЮГ, цитирана от БТА.
Дачич напусна лечебното заведение, където беше хоспитализиран от 25 февруари, придружен от съпругата и сина си.
След като си тръгна, той се сбогува с лекарите и медицинския персонал и каза на всички да се грижат за здравето си.
Лекуващите лекари на Дачич заявиха, че той е в стабилно състояние и ще остане под наблюдение по време на домашно лечение до пълното си възстановяване.
Вчера 60-годишният дългогодишен сръбски политик обяви в профила си в Инстаграм, че се чувства добре и че се е върнал към живота.