ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обществени поръчки и еврофондове - ЕК натиска пари...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22444534 www.24chasa.bg

Върнаха към живота сръбския вицепремиер Ивица Дачич, изписаха го от болницата

3256
Ивица Дачич СНИМКА: Туитър/ivicadaci

След двуседмичен престой сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич бе изписан от отделението по пулмология в Клиничния център в Белград, предава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Дачич напусна лечебното заведение, където беше хоспитализиран от 25 февруари, придружен от съпругата и сина си.

След като си тръгна, той се сбогува с лекарите и медицинския персонал и каза на всички да се грижат за здравето си.

Лекуващите лекари на Дачич заявиха, че той е в стабилно състояние и ще остане под наблюдение по време на домашно лечение до пълното си възстановяване.

Вчера 60-годишният дългогодишен сръбски политик обяви в профила си в Инстаграм, че се чувства добре и че се е върнал към живота.

Ивица Дачич СНИМКА: Туитър/ivicadaci

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди