Върнаха към живота сръбския вицепремиер Ивица Дачич, изписаха го от болницата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След двуседмичен престой сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич бе изписан от отделението по пулмология в Клиничния център в Белград, предава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Дачич напусна лечебното заведение, където беше хоспитализиран от 25 февруари, придружен от съпругата и сина си.

След като си тръгна, той се сбогува с лекарите и медицинския персонал и каза на всички да се грижат за здравето си.

Лекуващите лекари на Дачич заявиха, че той е в стабилно състояние и ще остане под наблюдение по време на домашно лечение до пълното си възстановяване.

Вчера 60-годишният дългогодишен сръбски политик обяви в профила си в Инстаграм, че се чувства добре и че се е върнал към живота.