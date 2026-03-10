На 99 г. почина Александър Бътърфийлд, уличил Ричард Никсън в аферата "Уотъргейт"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Бътърфийлд, който разкри записите на американския президент Ричард Никсън от аферата "Уотъргейт", почина на 99 години, съобщи CNN.

Бившият помощник в Белия дом, който разкри съществуването на вредни записи, свързани с взлома в хотел Уотъргейт във Вашингтон, почина на 99 години в понеделник, според съпругата му.

По време на разпит от комисия на Сената през 1973 г. Бътърфийлд направи сензационното разкритие, че тогавашният президент Ричард Никсън е имал система за запис в Овалния кабинет.

Разкритието в крайна сметка предостави доказателство за ролята на Никсън в скандала Уотъргейт, който доведе до единствената оставка на президент на САЩ в историята.

Бътърфийлд беше началник на Федералната авиационна администрация (FAA) по това време и преди това е бил заместник-началник на кабинета на Белия дом.

Смъртта му беше потвърдена пред американските медии в понеделник от съпругата му Ким.

Уотъргейт беше един от най-известните политически скандали в историята на САЩ. Той се фокусира върху прикриването на взлом в централата на Националния комитет на Демократическата партия през 1972 г. Петима мъже, свързани с Белия дом, се опитаха да инсталират подслушвателни устройства в офисите на демократичния опонент на Никсън.

Бътърфийлд, ветеран от ВВС, отговаряше за сигурността на Белия дом и ръководеше инсталирането на система за аудиозапис в Белия дом по заповед на Никсън.

По време на показания пред комисия на Сената на САЩ, Бътърфийлд беше попитан от републиканския сенатор Фред Томпсън от Тенеси дали е знаел за подслушвателни устройства в Овалния кабинет на президента.

„Знаех за подслушвателни устройства, да, господине", каза Бътърфийлд по това време.

„Всичко беше записано", каза Бътърфийлд пред разследващите под клетва, добавяйки: „стига президентът да е присъствал".

Записите, извадени наяве от Бътърфийлд, разкриха какво е знаел президентът за взлома на Уотъргейт и ролята му в прикриването му.

Едногодишна съдебна битка за достъп до записите приключва през 1974 г., когато Върховният съд на САЩ нарежда на Никсън да ги предаде. По-малко от месец по-късно, изправен пред импийчмънт от Камарата на представителите на САЩ, той подава оставка.

Хиляди часове аудиозаписи в крайна сметка са публично достъпни и сега се контролират от Националния архив на САЩ.

„Просто си помислих: „Когато чуят тези записи..." Искам да кажа, знаех какво има на тези записи... те са динамит", каза Бътърфийлд пред библиотеката на Никсън, според информационната агенция Associated Press (AP).

„Предполагам, че не предвидих, че президентът може да бъде отстранен от поста си или да бъде импийчмънтиран, но си мислех, че това ще бъдат опасни няколко години за него. Предполагам, че не можех да си представя (Никсън) да бъде принуден да напусне поста си. Това никога не се беше случвало преди."

Смъртта на Бътърфийлд беше потвърдена пред Асошиейтед прес и от Джон Дийн, друг бивш помощник на Никсън, който каза, че Бътърфийлд „е носил тежката отговорност да разкрие нещо, за което се е заклел да пази в тайна... Той се изправи и каза истината".

Бътърфийлд напуска Федералната авиационна служба през 1975 г. и по-късно работи в частния бизнес сектор в Калифорния.