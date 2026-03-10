Ден след като се чу с Тръмп, Путин разговаря и с президента на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Русия Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан конфликта в Близкия изток за втори път в последните дни, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на днешно съобщение на Кремъл.

Предишният разговор между двамата се състоя на 6 март, след като руският президент разговаря с лидерите на няколко страни от Персийския залив, а на 9 март Путин разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп, припомни ТАССу цитирана от БТА.

В хода на днешния си разговор Путин и Пезешкиан "продължиха обсъждането на ситуацията в района на Близкия изток във връзка с израелско-американската агресия срещу Иран", каза руската страна.

Руският президент потвърди принципната позицията на Москва в подкрепа на бърза деескалация на близкоизточния конфликт и решаването му с политически средства, отбеляза пресслужбата на Кремъл.

Президентът на Иран благодари на Владимир Путин за оказваната на страната му подкрепа от Русия, и по-конкретно за предоставяната хуманитарно помощ, допълни преслужбата.