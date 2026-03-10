Търсят трупове в ранчо на Епстийн – близо до град, от който изчезнали стотици жени (Обзор)

Имот от 4000 хектара, който се намира насред нищото, звучи като идеалното място да заровиш труп. А сега е много вероятно разследващи от Ню Мексико да потвърдят, че Джефри Епстийн е ползвал именно за това ранчото си “Зоро”.

Претърсването на имота му започна в понеделник. Странно е, че за разлика от останалите къщи, остров и апартаменти на Епстийн, “Зоро” никога не е претърсвано от федерални служители, поне според официална информация.

Ранчото “Зоро” се намира на доста изолирано място в Ню Мексико. СНИМКА: РОЙТЕРС

Имотът, който се намира край Санта Фе, е закупен от Епстийн през 1993 г. за 12 млн. долара. Преди това “Зоро” е собственост на семейството на Брус Кинг - бившия трикратен губернатор на щата от Демократическата партия. Наскоро стана ясно, че новият собственик е бившият републикански сенатор от Далас Дон Хъфинс. Смята се, че цената на “Зоро” е паднала и Хъфинс е взел имението само за 18 млн. долара. Ако обаче властите докажат твърденията от последните документи от досиетата “Епстийн”, че някъде из имота са заровени трупове на жертвите на секспрестъпника, имотът трудно ще бъде продаден на добра цена. В показанията си няколко жени споменават ранчото “Зоро”, с което затвърждават тенденцията при Епстийн - на изолирани от света места той безнаказано е насилвал малолетни и непълнолетни. Ранчото присъства в новата порция документи, а съдържанието на някои от тях е смущаващо.

Имейл от 2019 г. описва какво най-вероятно се е случвало в пределите на имота. Подателят - със скрито име, твърди, че е работил в “Зоро”. Имейлът е изпратен до местния радиоводещ Еди Арагон, който го препраща до ФБР. В него работникът пише, че на хълмовете край ранчото са погребани две чужденки по нареждане на Епстийн и съучастницата му Гилейн Максуел. Причината за смъртта им - “удушаване по време на груб фетишистки секс”.

В имейла има и линкове с видеа с различни описания - секс с непълнолетно лице, тройка, секс с непълнолетно момиче, фантазията за изнасилване, изповед пред Максуел на момиче, което е опитало да се самоубие. Присъства и името на покойния бизнесмен Матю Мелън. За тази информация подателят ѝ иска 1 биткойн, тогава на стойност не повече от 8000 долара.

В друг документ до ФБР информатор със скрито име посочва, че в плевня в ранчото има скрит инсинератор (крематориум). За какво потенциално се е ползвал, може само да се гадае. Твърди се още, че в ранчото Епстийн е искал да оплоди поне 20 жени наведнъж, за да разпространи своето ДНК. Това е разкрил неназован учен пред компютърния специалист Джейрън Ланиър, с когото Епстийн се е срещал веднъж. Не е тайна, че престъпникът е имал влечение към трансхуманизъм и евгениката, а ранчото “Зоро” може да е служило и като “ферма за бебета”.

Интересно съвпадение е, че в същата година, в която Епстийн купува “Зоро”, недалеч от там в мексиканския граничен град Сиудад Хуарес започват да изчезват жени. Първата открита жертва е едва на 14 г., като причина за смъртта е удушаване. От тогава досега убитите жени от мексиканския град са над 2500, а стотици са изчезнали. Според ООН Сиудад Хуарес е най-смъртоносният град за жени в Мексико.