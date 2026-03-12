Само 10 от 800 младежи отказаха казармата в Хърватия, поколението Z влиза за 60 дни

Ще учат тактики при кибервойна и как да пилотират дронове, след тях викат следващите генерации

Техники и контрамерки при кибервойна, базови умения за пилотиране на дронове, тактики за оцеляване, самозащита и оказване на първа помощ ще учат в казармата първите 800 наборници от поколението “Зет” в Хърватия.

В началото на тази седмица в балканската държава влезе в сила задължителната военна служба за млади мъже, която ще бъде с продължителност два месеца. Основната цел е да се увеличат отбранителните способности на държавата в условията на влошаващата се геополитическа сигурност.

От понеделник стотици тийнейджъри, родени през 2007 г., получават повиквателни и се явяват в указаните дата и час, за да изпълнят своя дълг към родината. Това е прецедент, който не се е случвал от 2007 г., когато за последно Хърватия имаше задължителна казарма. Властите

планират до края на годината да обучат 4000 души,

после ще бъдат извикани следващите поколения.

Първите 800 младежи ще бъдат обучавани в три военни полигона в градовете Книн, Слун и Пожега. Там ще получат екипировката си и ще им бъдат разпределени спалните помещения. Трябва да се явят в базата, която е най-близо до тяхното местоживеене.

“Те сега са откъснати от цивилната среда. Ще ги аклиматизираме стъпка по стъпка, за да не изпитват твърде голям стрес. Програмата им на обучение е много интересна и динамична”, каза началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Хърватия ген. Тихомир Кундид.

Забележително е, че повече от половината от първата група мобилизирани младежи не са чакали повиквателните си документи, а са се явили доброволно за служба. 82 от 800-те наборници са девойки, които не са задължени по закон да служат, но са дошли по желание. Новобранците ще имат

месечна заплата от 1200 евро,

времето в казармата ще им бъде отчетено като трудов стаж, а след края на обучението ще получат предимство при кандидатстване за работа в държавната и местната администрация.

Следващата група се очаква да бъде повикана през май. Студентите могат да отложат службата до завършване на образованието си, но трябва да се запишат, преди да навършат 29 г. Тези, които отказват да ходят в казарма, ще изпълнят между 3 и 4 месеца общественополезен труд. Засега само 10 души са предпочели тази опция.