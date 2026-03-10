Зеленски: Изпратихме експерти по противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Киев е изпратил експерти по противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар на фона на иранските въздушни удари по страните от Близкия изток, предаде Ройтерс.

По време на онлайн пресконференция с президента в приложението „Уотсап", неговият съветник по комуникациите също заяви пред репортери, че украински специалисти са били изпратени в американска военна база в Йордания, но не предостави допълнителни подробности.

Преминавайки към темата с войната с Русия, Зеленски заяви, че размяната на военнопленници и възможна среща на високо равнище с руския държавен глава Владимир Путин може да се обсъдят по време на следващите мирни преговори между Русия и Москва с американско посредничество.

Той допълни, че преговорите са били отложени до следващата седмица, съобщи БТА. По-рано той заяви, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори. По-рано такава информацията бе огласена от специалния съветник на Белия дом Стив Уиткоф.

Зеленски обяви също, че украинските въоръжени сили са поразили днес завод за производство на контролни системи за ракети в западния руския град Брянск.

Независимо от него губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи, че Украйна е нанесла ракетен удар по Брянск.

По време на виртуалната пресконференция Зеленски обвини Будапеща в „бандитизъм" заради конфискуването на украински банков транспорт, превозващ десетки милиони долари в брой и злато, и временното задържане на извършващия превоза украински екип. Той допълни, че е призовал европейските лидери да не мълчат за действията на Будапеща.