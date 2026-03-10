Италия купи за 30 милиона евро портрет на Караваджо

„Мафео Барберини" става част от публичните колекции

Нов шедьовър на Караваджо влиза в публичното културно наследство на Италия. В Министерството на културата беше подписан договорът за придобиването на „Портрет на монсеньор Мафео Барберини", който ще стане част от колекциите на Националните галерии за антично изкуство и ще бъде изложен постоянно в Палацо Барберини в Рим.

Картината, приписвана на ломбардския майстор Микеланджело Меризи, известен като Караваджо, е закупена от италианската държава за около 30 млн.евро след преговори, продължили повече от година. Сделката се смята за една от най-значимите инвестиции, правени от страната за придобиването на единично произведение на изкуството.

На подписването на акта присъстваха министърът на културата Алесандро Джули, генералният директор на музеите Масимо Осанна и директорът на Националните галерии за антично изкуство Томас Клемент Саломон. Според Министерството покупката е част от по-широка стратегия, свързана с публичните колекции, както и за запазване на произведения с изключителна художествена стойност в държавните музеи, вместо те да попаднат на частния пазар.

Портретът изобразява Мафео Барберини, бъдещия папа Урбан VIII, на около 30-годишна възраст, когато служи като духовник в Апостолическата камара. Лицето е представено с характерната за Караваджо директност и психологическа дълбочина, без излишна символика или реторични детайли.

Картината става известна на научната общност през 1963 г., когато историкът на изкуството Роберто Лонги я публикува в списание Paragone в статията си „Истинският „Мафео Барберини" на Караваджо". Оттогава редица специалисти потвърждават авторството на художника и подчертават значението на произведението за развитието на модерната портретна живопис.

В сравнително малкия корпус от сигурно приписвани творби на Караваджо, или около 65 картини по света, портретите са изключително редки. Със сигурност известни са едва три, което прави новопридобитото произведение особено важно за изследването на творчеството на художника.

По време на преговорите за продажбата картината беше изложена пред публика в Палацо Барберини от ноември 2024 г., в рамките на събитията около голямата изложба „Караваджо 2025". Експозицията привлече повече от 450 хиляди посетители и даде възможност както на специалисти, така и на широката публика да видят произведението отблизо.

Придобиването има специално значение именно за Палацо Барберини, където портретът ще бъде представен редом до други творби на Караваджо и до една от най-значимите колекции на караваджисти в света. Сред тях е и прочутата картина „Юдит обезглавява Олоферн", закупена от италианската държава през 1971 г. Тази сделка се смята за повратен момент в съвременното преоткриване на художника.

Повече от половин век по-късно придобиването на „Портрет на монсеньор Мафео Барберини" се разглежда като нов важен етап в усилията на Италия да разширява публичното си културно наследство и да укрепва националната музейна система, като същевременно предоставя на изследователи и посетители рядка възможност да се доближат до едно от най-необичайните произведения на Караваджо.

СНИМКА „Алесио Панунци Студио"