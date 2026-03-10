Иран твърди, че е нанесъл удари по военен и разузнавателен център в Израел

Иранската армия съобщи, че е нанесла удари по
Иранската армия съобщи, че е нанесла удари по военен и разузнавателен център в Израел, предаде Франс прес, като отбеляза, че днес е единадесетият ден от войната, обхванала Близкия изток.
В комюнике иранските военни посочват, че са „атакували с помощта на разрушителни дронове военен център в Хайфа и център за получаване на разузнавателна информация от шпионски сателити", съобщава БТА.
Взетият на прицел военен обект „играе ключова роля в производството на оръжия и е от голямо стратегическо значение за укрепването на бойните способности на врага", се посочва още в комюникето, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.