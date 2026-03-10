ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американското разузнаване: Иран се готви да постав...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22445288 www.24chasa.bg

Иран твърди, че е нанесъл удари по военен и разузнавателен център в Израел

5224
Иран отвръща на ударите. СНИМКА: Пиксабей

Иранската армия съобщи, че е нанесла удари по 
Иранската армия съобщи, че е нанесла удари по военен и разузнавателен център в Израел, предаде Франс прес, като отбеляза, че днес е единадесетият ден от войната, обхванала Близкия изток.

В комюнике иранските военни посочват, че са „атакували с помощта на разрушителни дронове военен център в Хайфа и център за получаване на разузнавателна информация от шпионски сателити", съобщава БТА.

Взетият на прицел военен обект „играе ключова роля в производството на оръжия и е от голямо стратегическо значение за укрепването на бойните способности на врага", се посочва още в комюникето, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Иран отвръща на ударите. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди