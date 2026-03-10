Министърът на енергетиката на САЩ изтри твърдението за ескортиране на танкер през Ормузкия проток

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт във изтри публикация в социалните медии, в която твърди, че ВМС на САЩ успешно са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток. Това стана, след като висш военноморски служител от Иранския революционен гвардейски корпус категорично отрече операцията да се е провеждала, наричайки я част от „медийна война", предназначена да подведе световното обществено мнение,съобщи turkiyetoday.

Бързият обрат внесе нова несигурност в и без това нестабилните енергийни пазари и повдигна въпроси относно достоверността на усилията на Вашингтон да сигнализира, че най-критичната петролна точка в света се отваря отново, близо две седмици след началото на война, която доведе корабоплаването през пролива до практически застой.

Райт публикува по-рано във вторник, че „американският флот успешно ескортира петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантира, че петролът продължава да тече към световните пазари", добавяйки, че президентът Доналд Тръмп „поддържа стабилността на глобалната енергия по време на военните операции срещу Иран". Публикацията първоначално доведе до спад на цените на петрола с около 15%, като цената на суровия петрол Brent падна до около 84 долара за барел, след като за кратко скочи над 120 долара предния ден.

Но твърдението беше бързо оспорено. Високопоставен източник във военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви пред иранското издание Iran Now, че твърденията на Райт „нямат основание в истината", като категорично заяви, че американските военноморски сили не са ескортирали нито един петролен танкер през пролива.

Източникът заяви, че твърдението попада в рамките на „медийна война и опити за подвеждане на общественото мнение", добавяйки, че Ормузкият проток е под „прецизно наблюдение" от иранските сили и че „всяко военно движение в района е напълно наблюдавано".

Впоследствие Райт изтри публикацията без публично обяснение.

Вече изтритото твърдение на Райт беше кулминацията на повече от седмица сигнали от администрацията на Тръмп, че военноморски ескорти са неизбежни.

На 3 март президентът публикува в Truth Social, че е наредил на Американската корпорация за финансиране на развитието да осигури застраховка за политически риск за морската търговия в Персийския залив. „Ако е необходимо, ВМС на Съединените щати ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро", написа Тръмп.

Но изпълнението изоставаше от реториката. Съвсем наскоро, миналия петък, американски служител заяви пред Fox News: „Ние не ескортираме кораби през Ормузкия проток и няма да спекулираме с бъдещи операции."

Анализаторите предупредиха, че Вашингтон е изправен пред фундаментално напрежение между провеждането на бойни операции срещу Иран и едновременното осигуряване на безопасно преминаване за стотици блокирани кораби.

„Ключов въпрос ще бъде дали има достатъчно военноморски ресурси, за да ескортират кораби, както и да продължат операциите срещу Иран", каза Хелима Крофт, ръководител на глобалната стокова стратегия в RBC Capital Markets и бивш анализатор на ЦРУ, пред клиентите си в бележка, цитирана от CNBC.

В неделя Райт сякаш предварително представи твърдението от вторник, когато каза пред Fox News, че „един голям танкер вече е преминал през проливите без никакви проблеми". The Hill съобщи, че се е свързал с Централното командване на САЩ и Министерството на отбраната, за да попита дали военноморските сили действително са ескортирали този кораб, но не е получил потвърждение, според The ​​Hill.