Четирима ирански дипломати са били убити при израелския удар по хотел в Бейрут

Иранската мисия в ООН обвини днес Израел в убийството на четирима ирански дипломати в Ливан при удар, нанесен в неделя по хотел в ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес.

"Преднамереното убийство на четирима ирански дипломати, изпълнявали функциите на официални представители на суверенна страна член на територията на друга суверенна държава, представлява тежък терористичен акт и сериозно нарушение на международното право", заяви иранската мисия в писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от БТА.

Израелската армия, която пое отговорност за този удар, обяви, че е убила четирима членове на Гвардейците на Ислямската революция, както и пети човек - член на проиранската ливанска групировка "Хизбула".