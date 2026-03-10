ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22445635 www.24chasa.bg

Американското разузнаване: Иран се готви да постави мини в Ормузкия проток

5376
Ормузкия проток КАДЪР: Google Maps

Американски разузнавателни средства засичат признаци, че Иран опитва да разположи морски мини в корабоплавателния коридор на Ормузкия проток.

Според наличната информация Техеран използва по-малки плавателни съдове, които могат да пренасят по две до три мини всеки, пише CBS News, цитирана от Би Ти Ви.

Точният брой на морските мини в арсенала на Иран не е публично известен. През годините обаче различни оценки сочат, че страната разполага с хиляди такива устройства, способни бързо да бъдат разположени в стратегически водни пътища.

Ормузкия проток КАДЪР: Google Maps

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди