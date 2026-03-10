Американското разузнаване: Иран се готви да постави мини в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски разузнавателни средства засичат признаци, че Иран опитва да разположи морски мини в корабоплавателния коридор на Ормузкия проток.

Според наличната информация Техеран използва по-малки плавателни съдове, които могат да пренасят по две до три мини всеки, пише CBS News, цитирана от Би Ти Ви.

Точният брой на морските мини в арсенала на Иран не е публично известен. През годините обаче различни оценки сочат, че страната разполага с хиляди такива устройства, способни бързо да бъдат разположени в стратегически водни пътища.