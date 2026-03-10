ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези ...

Сърбия ще започне строителство на атомна централа до 2032 г.

Теодора Енчева, БТА

Атомна централа СНИМКА: pixabay

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович-Ханданович заяви днес по време на Втората ядрена среща на върха в Париж, че Сърбия ще избере технологията до 2032 г. и ще започне строителството на първата атомна електроцентрала, което трябва да приключи около 2040 г., предава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Тя каза, че Сърбия планира, в сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия, да внедри програма за финансиране, стипендии и обучение за млади, както и за по-възрастни експерти, с цел укрепване на човешкия капитал на страната за развитието на ядрената програма.

Министър Джедович Ханданович посочи, че Сърбия е подписала споразумения за сътрудничество в енергийния сектор с Южна Корея, САЩ и Руската федерация, както и че официален Белград има добро политическо сътрудничество с Китай.

„Все пак е твърде рано да се каже. Трябва да видим какво ще се случи с развитието на малки ядрени реактори и да бъдем много решителни в определянето на това кой ще бъде най-добрият вариант за нашето бъдеще", каза тя.

