ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22445691 www.24chasa.bg

Полицай в Балтимор бе прострелян от барикадирал се в жилище човек

3672
Балтимор Снимка: Pixabay

Полицай бе ранен днес, след като се отзова на сигнал за барикадирал се в жилище човек в американския град Балтимор, съобщи кметът на града Брандън Скот, предаде Асошиейтед прес.

Полицията заяви още, че заподозреният също е бил прострелян по време на „ситуация с активен стрелец". Засега не се съобщават други подробности за инцидента.

Раненият полицай е бил откаран в травматологичното отделение на Университета на Мериленд, където официални представители ще направят изявления за медиите.

„Докато ситуацията е в развитие, мислите ни са с ранения полицай, семейството му и цялото полицейско отделение", написа кметът на Балтимор в „Екс", цитира БТА.

Няма още отговор на имейлите и телефонните обаждания до кметството и до полицейското управление.

Балтимор Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди