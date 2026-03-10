Полицай в Балтимор бе прострелян от барикадирал се в жилище човек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицай бе ранен днес, след като се отзова на сигнал за барикадирал се в жилище човек в американския град Балтимор, съобщи кметът на града Брандън Скот, предаде Асошиейтед прес.

Полицията заяви още, че заподозреният също е бил прострелян по време на „ситуация с активен стрелец". Засега не се съобщават други подробности за инцидента.

Раненият полицай е бил откаран в травматологичното отделение на Университета на Мериленд, където официални представители ще направят изявления за медиите.

„Докато ситуацията е в развитие, мислите ни са с ранения полицай, семейството му и цялото полицейско отделение", написа кметът на Балтимор в „Екс", цитира БТА.

Няма още отговор на имейлите и телефонните обаждания до кметството и до полицейското управление.