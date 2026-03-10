Близо 4,4 млн. бежанци от Украйна са получили защитен статут в страни от ЕС

Общо 4,38 млн. души, които са избягали от войната в Украйна и не са граждани на страни от ЕС, са получили временен защитен статут в ЕС към 31 януари тази година, предаде ДПА, като се позова на публикувани днес данни на Евростат.

В края на декември 2025 г. общият брой на тези бежанци е бил с около 23 110 (към 0,5%) по-малко, информира БТА.

Държавите членки на ЕС, които приемат най-голям брой бежанци от Украйна, ползващи се с временна закрила, са Германия - 1,26 милиона, Полша - 956 990 души и Чехия - 397 185 души.

Най-голям брой хора с временна закрила спрямо местното население има в Чехия - 3,64%, Полша - 2,65% и Словакия - 2,58%, докато средната стойност за ЕС е 0,97%.

На много украински бежанци е разрешено да работят в страните членки на ЕС и да получават социални помощи и медицински грижи без да се налага да кандидатстват за убежище. ЕС реши тези мерки да останат в сила до март 2027 г., а министрите на вътрешните работи в момента обсъждат по-нататъшно удължаване на срока.