ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22445935 www.24chasa.bg

САЩ са атакували досега над 5000 обекта в Иран

3268
Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

САЩ са атакували досега над 5000 обекта в Иран, съобщи днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА.

Левит посочи, че от началото на войната на 28 февруари иранските нападения с балистични ракети са намалели с близо 90%, а атаките с дронове - с 85%.

"Десет дни след началото си тази кампания постигна бурен успех и американските военни печелят тази важна битка с още по-бързи темпове, отколкото очаквахме", добави говорителката на Белия дом, цитирана от БТА.

Левит отбеляза, че американската армия постига напредък и по унищожаването на иранския военноморски флот. По думите ѝ досега са били унищожени 50 ирански плавателни съда.

Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди