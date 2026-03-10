"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ са атакували досега над 5000 обекта в Иран, съобщи днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА.

Левит посочи, че от началото на войната на 28 февруари иранските нападения с балистични ракети са намалели с близо 90%, а атаките с дронове - с 85%.

"Десет дни след началото си тази кампания постигна бурен успех и американските военни печелят тази важна битка с още по-бързи темпове, отколкото очаквахме", добави говорителката на Белия дом, цитирана от БТА.

Левит отбеляза, че американската армия постига напредък и по унищожаването на иранския военноморски флот. По думите ѝ досега са били унищожени 50 ирански плавателни съда.