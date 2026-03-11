Мъж подпали автобус в Швейцария, шестима загинаха в огнения ад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шест души загинаха, а най-малко четирима бяха ранени при пожар в автобус, пътуващ по редовна линия в Западна Швейцария, съобщи снощи полицията, цитирана от ДПА.

Трима от пострадалите са в критично състояние, уточниха органите на реда в кантона Фрибур. При спасителните действия е пострадал и служител на бърза помощ.

Произшествието е станало в община Керцерс, западно от столицата Берн.

Швейцарският вестник "Блик" цитира очевидец, според когото мъж е излял бензин в автобуса, след което се е самозапалил. Полицията не потвърди версията, но посочи, че пламъците са причинени от човешки действия.

В социалните мрежи бяха разпрострени кадри, на които се вижда как возилото е обгърнато от пламъци, а в небето се издига гъст пушек.

Пожарникарите са потушили огъня, но автобусът е напълно изпепелен. На видеокадрите се вижда как редица случайни минувачи снимат горящото превозно средство с мобилните си телефони.

Автобусът е собственост на "Постауто" (PostAuto), дъщерно дружество на Швейцарските пощи, извършващо редовни пътнически превози в селски райони, пише БТА.