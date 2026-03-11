Израел бомбардира Техеран, революционната гвардия прати ракети към бази на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи, че е започнала "вълна от удари" по Техеран, малко след като в иранската столица отекнаха нови взривове, предаде Франс прес.

"Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) предприеха нова вълна удари по цели на терористичния ирански режим в Техеран", посочиха ЦАХАЛ в официалния си профил в Телеграм.

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал американски бази в Бахрейн и Иракски Кюрдистан, съобщиха ирански медии.

Според комюнике, разпространено от иранската агенция Тасним, гвардейците посочват, че са изстреляли голям брой ракети срещу базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ в Бахрейн и по три обекта в Иракски Кюрдистан, пише БТА.