Полша готви фонд от 47 млрд. евро за армията си

Президентски законопроект за създаване на Полски фонд за инвестиции в отбраната и за прилагане на инициативата „СЕЙФ 0%" е внесен в Сейма – долната камара на полския парламент, съобщи говорителят на президента Карол Навроцки, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Рафал Лескевич публикува информацията за внасянето на законопроекта в платформата „Екс" днес следобед. Той приложи и сканирано копие на писмо, адресирано до председателя на Сейма Влоджимеж Чажасти, подписано от Навроцки и подпечатано с официалния печат на председателя.

Съобщението беше направено малко след началото на среща в Президентския дворец между Карол Навроцки, управителя на Полската централна банка (Народна банка на Полша) Адам Глапински и министър-председателя Доналд Туск. В разговорите участваха също министрите на отбраната и на финансите. Срещата беше посветена на детайлите около предложението „СЕЙФ 0%".

Миналата сряда Навроцки и Глапински представиха програмата „СЕЙФ 0%", която определиха като изгодна и ефективна алтернатива на програмата СЕЙФ на Европейския съюз, финансирана с помощта на Полската народна банка (ПНБ).

Тогава президентът заяви, че „СЕЙФ 0%" ще гарантира 185 милиарда полски злоти (около 44 милиарда евро), които „няма да включват заеми или промени в позициите на Полша в Европейския съюз и ще осигурят необходимата гъвкавост на полските въоръжени сили при избора на оборудване".

След днешната среща ръководителят на канцеларията на президента Збигнев Богуцки заяви на пресконференция, че проектозаконът за създаване на Полския фонд за инвестиции в отбраната има за цел да осигури около 200 милиарда полски злоти (около 47 милиарда евро) за въоръжените сили в рамките на четири до пет години чрез „разумно управление на резервите на ПНБ", без те да бъдат изчерпвани.

Той добави, че средствата ще бъдат предназначени изключително за разходи за отбрана, независимо коя партия е на власт в Полша, и „не могат да бъдат използвани за покриване на бюджетния дефицит или за други цели".

Богуцки поясни, че средствата ще бъдат управлявани от Полския фонд за инвестиции в отбраната „при запазване на целостта на резервите на ПНБ".

Той отбеляза, че резервите на ПНБ възлизат на около 240 милиарда евро, включително 74 милиарда евро в злато.

„Това е приблизително пет и половина пъти повече от заема, който Полша, при правителството на Доналд Туск, би взела", заяви Богуцки.

Той добави, че представеното решение е „в съответствие с полската конституция и европейското право", отговаря на „интересите на сигурността на Полша" и зачита независимостта и рамката на политиката на централната банка, пише БТА.