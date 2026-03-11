Огнени фонтани от Килауеа затвориха парк на Хаваите

Поредно изхвърляне на лава в резултат на изригване на вулкана Килауеа на Хаваите затвори временно национален парк и част от важна магистрала заради падащи вулканични фрагменти от изригването, включително пепел, предаде Асошиейтед прес.

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта, са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек. Засега не е ясно колко ще продължи сегашното изригване. Предишни продължаваха по няколко дни, а други и по няколко часа.

Както и при предишни пъти, изригването се ограничава в кратера и по билото на Кулалуеа, който се намира в Националния парк "Вулканите на Хаваите" и по тази причина не са застрашени домове или сгради.

Но изригванията на лава създадоха проблеми за населени места и магистрала, намиращи се наблизо, поради падащи фрагменти (отломки) и пепел, известни като "тефра". Тефрата наложи временно да бъде затворен националният парк около билото на вулкана, както и Магистрала 11, важна за острова пътна артерия.

Властите разположиха в местна гимназия времнен център за настаняване на жители и туристи, засегнати от затварянето на пътя или от падащата тефра. Но засега никой не е поискал да бъде настанен там, посочи говорител на окръжните власти. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за опасност от замърсяване на въздуха с пепел.

Вулканичната тефра може да предизвика раздразнение на очите и кожата и респираторни проблеми. Но тя е способна да предизвиква и други проблеми, като например във водоснабдяването, каквито в Хавай не са рядкост.

При предишни изригвания се е налагало местните хора да викат гражданска защита, за да им помогне при почистването на пепелта от домовете им, пише БТА.