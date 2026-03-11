Българка в Израел: Ситуацията никак не е добра, на 50 метра от мен падна ракета

Летят ракети. Ситуацията никак не е добра. Вчера разговаряхме с колеги за напрегната тишина, която чувстваме всички. Днес говоря с вас след една изключително напрегната нощ, която дори е малко трудно да се опише. През час - час и половина имаше сирени, предупреждения за атаки от Иран, хората непрекъснато трябваше да бъдат в бомбоубежищата.

Така описа пред бТВ ситуацията в Израел Весела Райчинова, която живее в град съвсем близо до Тел Авив.

По думите й изминалата нощ е била може би най-тежката от започването на напрежението между Иран и Израел.

"Може би журналистиката и професията, която упражнявам тук - аз съм преподавател по иврит, са ми помогнали да не позволяват на страха да влиза в моето сърце и в моята душа", каза българката, която вече 30 г. живее в Израел.

"Израел е школа как човек може да преодолява трудностите в живота. Школа да бъде ценен човешкия живот и да види стойностт на това, което се намира около нас", обясни Райчинова.

Тя разказа, че търговските центрове са отворени, животът в Израел продължава. "Преди два дни имаше разрешение за хората, че могат да излязат на работа, да се намират близко до защитено пространство.

На 50 метра от мен преди два дни падна ракета, много силно се чу взривът, това не е за първи път", разказа българката.