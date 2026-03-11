ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански лекар, който живее у нас: Хората там искат...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22446304 www.24chasa.bg

Израел удари бастиона на „Хизбула“ в Бейрут

3800
Дим се издига след израелски удар по южните предградия на Бейрут, след ескалация на напрежението с "Хизбула" СНИМКА: РОЙТЕРС

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА.

Атаките са предприети срещу инфраструктура на подкрепяната от Иран групировка в южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, посочиха военните. Районът е смятан за бастион на "Хизбула".

Преди около седмица шиитското движение възобнови обстрелите на Израел в отговор на ликвидирането от израелска страна преди около седмица на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, което предизвика масирани ответни удари от страна на Израел в Ливан.

По официални данни от Бейрут изострянето на насилието е прокудило от домовете им дотук близо 760 000 души, пише БТА.

Дим се издига след израелски удар по южните предградия на Бейрут, след ескалация на напрежението с "Хизбула" СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди