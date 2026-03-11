Израел удари бастиона на „Хизбула“ в Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА.

Атаките са предприети срещу инфраструктура на подкрепяната от Иран групировка в южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, посочиха военните. Районът е смятан за бастион на "Хизбула".

Преди около седмица шиитското движение възобнови обстрелите на Израел в отговор на ликвидирането от израелска страна преди около седмица на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, което предизвика масирани ответни удари от страна на Израел в Ливан.

По официални данни от Бейрут изострянето на насилието е прокудило от домовете им дотук близо 760 000 души, пише БТА.