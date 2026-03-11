Съдът на ЕКОВАС обеща по-силна защита на жените и момичетата

Съдът на Икономическата общност на Западноафриканските държави (ЕКОВАС) обеща да гарантира защитата на правата на жените и момичетата в целия западноафрикански регион чрез ефективно правораздаване, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Председателят на съда, съдия Рикардо Гонсалвес, даде обещанието си по време на честването на Международния ден на жената, организирано от Женския форум на съда на ЕКОВАС в Абуджа.

Събитието, което се отбелязва ежегодно на 8 март, е било под мотото: „Спрете мълчанието, сложете край на насилието, основано на пола, сега".

„Докато празнуваме безценния принос на нашите жени към постиженията на съда, ние също така потвърждаваме колективния си ангажимент за осигуряване на правосъдие, утвърждаване на върховенството на закона, прекратяване на насилието и дискриминацията и създаване на бъдеще, в което всяка жена или момиче в региона на ЕКОВАС може да процъфтява в безопасност и достойнство", каза Гонсалвес.

„Обещаваме да продължим да предприемаме действия чрез нашите решения, нашите програми за работа с обществеността и нашите съвместни партньорства с държавите членки и други заинтересовани страни, за да можем да изградим регион, където справедливостта и защитата на правата на жените и момичетата не са стремеж, а жива реалност", допълни той.

Според него темата на събитието резонира дълбоко с мисията на съда и предприетите минали крачки, които е постигнал в утвърждаването на върховенството на закона и защитата на основните права в цяла Западна Африка.

Председателят на съда заяви, че гигантските крачки, постигнати от ръководената от него институция през годините, отразяват непоколебимото убеждение, че правата на жените и момичетата трябва да бъдат защитени и че справедливостта трябва да служи на всички, пише БТА.