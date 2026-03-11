ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански лекар, който живее у нас: Хората там искат...

Тръмп предупреди Москва да не дава разузнавателни данни на Иран

снимка: РОЙТЕРС

Белият дом заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "няма да се зарадва", ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран във войната, но се въздържа от каквито и да било остри критики към Москва, предаде Франс прес.

"Президентът и специалният пратеник Стив Уиткоф казаха, че са предали послание на Русия, че ако това наистина се прави, няма да се зарадват и че се надяват да няма такова нещо", каза на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

В петък "Вашингтон пост" съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация, включително за местоположението на американски военни кораби и самолети в региона, пише БТА.

снимка: РОЙТЕРС
Говорителката на Белия дом Каролин Левит отговаря на въпроси от медиите. СНИМКА: РОЙТЕРС
