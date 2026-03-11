Ирански лекар, който живее у нас: Хората там искат промяна

Връзката с близките ми в Иран е доста трудно - чакам, когато те успяват, да се свържат с мен. Това обясни доктор Абдулах Заргар, ирански лекар, който живее у нас повече от 20 г. Той в момента се намира във Варна и се включи с последна информация за близките си в сутрешния блок на Би Ти Ви.

За последно говори със свои близки в Иран преди два дни. "Аз съм от малко градче, но три пъти е бил ударен този град."

По думите му животът в града му бил сравнително нормален, нямало интернет, трудно са телефонните връзки, но има продоволства и магазините работят. "За жертви не мога да кажа, защото всичко е забранено. Те са точни удари по базите на силите. Така направени удари, че хората най-малко да страдат", обясни доктор Заргар.

Сестра му е там, майка му, баща му, има и много приятели в засегнатите райони.

"От разговори, от това, което виждам - 3-4 пъти годишно ходя в Иран, хората там искат промяна. Странното е в промяната, която виждам в ръководството - никога не съм виждал преди това новият лидер да говори, не го познават хората. Знаят го само като сина на аятолах Хаменей, който почина. Затова и не мисля, че ще има промяна по този начин", добави доктор Заргар.