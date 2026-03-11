ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Анна Кръстева: От Радев се очаква нещо разли...

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск (Видео)

Украинските сили нанесоха удар по ключов завод за производство на ракетни компоненти в руския граничен район Брянск, потвърди президентът Володимир Зеленски.

При атаката са загинали шестима цивилни, а 37 са ранени, обяви губернаторът на Брянска област, която се намира на по-малко от 100 километра от границата с Украйна. Генералният щаб на украинската армия описа завода като „изключително важно звено в производствената верига на руски високопрецизни оръжия".

„Нашите войници нанесоха удар по един от ключовите руски военни заводи в Брянск. Този завод произвеждаше електроника и компоненти за руски ракети – тези, които удрят нашите градове, села и цивилни граждани. Ние се защитаваме. Русия отдавна имаше възможността да сложи край на тази война – войната, която сама започна", заяви Володимир Зеленски, съобщи Нова.

