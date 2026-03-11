Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание за Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание по повод конфликта в Ливан, докато войната разтърсва Близкия изток, предаде ДПА.

Съветът, най-влиятелният орган на ООН, ще се събере в Ню Йорк в 10 часа сутринта. Според дипломати се очаква Съветът да гласува и проект за резолюция, внесен от Бахрейн от името на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Страните от Персийския залив продължават да са обект на ирански атаки с ракети и дронове.

Проектът за резолюция призовава за незабавно прекратяване на иранските атаки срещу страните от Персийския залив и други съседни държави, както и за прекратяване на използването на чуждестранни групи като посредници в конфликт.

Сред групите, подкрепяни от Иран, са ливанската "Хизбула" и йеменските хуси.

Израелските удари днес а били насочени към жилищен блок в центъра на Бейрут, съобщиха ливанските държавни медии, като това е вторият удар в града през последните дни. Засега няма коментар от израелската армия или данни за жертви, предаде Ройтерс.

При предишен удар в Бейрут в неделя загинаха пет членове на Ислямската революционна гвардия на Иран.

Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт, след като "Хизбула" нанесе удари по Израел, заявявайки, че теса отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран, припомня Ройтерс, цитиран от БТА.