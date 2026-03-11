След 6 години прекъсване Китай и Северна Корея пускат отново влаковете между столиците си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай и Северна Корея възстановяват директната железопътна връзка между столиците си след шестгодишна пауза, предава ДПА. Този ход отразява затоплянето на отношенията между двете страни.

Китайската държавна железопътна компания обяви днес в комюнике, че първият пътнически влак ще тръгне утре (12.03) за почти 24-часовото пътуване. Железопътните услуги между Пекин и Пхенян бяха преустановени през 2020 г., когато Северна Корея затвори границите си заради пандемията на КОВИД-19.

Китайският ж.п. превозвач обяви, че връзката ще насърчи икономическото сътрудничество и културния обмен, като влаковете ще се движат четири пъти седмично в двете посоки. Два вагона ще бъдат запазени за чуждестранни пътници.

Преди пандемията китайските туристи бяха най-голямата група посетители в Северна Корея. Китай, воден от Комунистическата партия, е и един от най-важните икономически партньори на Пхенян. Северна Корея продължава да е обект на обширни санкции на ООН заради програмата си за ядрени оръжия и сериозни нарушения на правата на човека.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети Пекин през септември за военния парад на Китайската народноосвободителна армия, едно от редките му пътувания в чужбина, пише БТА.