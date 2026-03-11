ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова група граждани на Северна Македония е била евакуирана от Близкия изток

Националният флаг на Р Северна Македония СНИМКА: Pixabay

Втората група граждани на Северна Македония, евакуирани от Обединените арабски емирства, е пристигнала в Скопие, съобщи снощи МИА, като се позовава на Министерството на външните работи и външната търговия.

От Дубай са пристигнали общо 150 пътници, от които 125 граждани на Северна Македония, 7 сръбски граждани, 11 граждани на Косово, по двама – на Босна и Херцеговина и на Албания и по един – на Германия, Армения и Черна гора, се казва в съобщението.

Полетът е бил организиран от Министерството на външните работи на Република Северна Македония, а разходите за него са били изцяло покрити от държавата.

Днес се очаква трета група граждани на Северна Македония да пристигнат в Прищина с полет от Рияд, Саудитска Арабия.

Евакуацията на гражданите на Република Северна Македония заради военната ескалация в Близкия изток започна на 8 март, пише БТА.

